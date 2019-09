Os conservadores e os sociais-democratas continuam como as duas principais forças políticas, e o AfD regista um forte aumento.

Partido da extrema-direita em segundo lugar nas eleições alemãs

A CDU ganha na Saxónia e a SPD em Brandenburgo, contudo estes dois partidos coligados no Governo Federal de Berlim perdem muitos eleitores.

O movimento da extrema-direita, AfD (Alternativa para a Alemanha) regista uma subida clara, ficando em segundo lugar nestes dois estados.

Estas são as projeções feitas a partir dos primeiros resultados apurados das eleições regionais de hoje.

Nestas duas regiões alemãs, os conservadores (CDU) e social-democratas (SPD) continuam como principais forças políticas, mas o AfD regista um forte crescimento.

Os verdes também se reforçam, mas continuam sem saber com quem se coligar, e o Partido da Esquerda (PdL) tem uma ligeira queda.

Na Saxónia, segundo este primeiro apuramento, a CDU do líder local Michael Kretschmer ganha com 32,2%, seguida pela AfD, com 27,8% e o SPD com 7,8%.

Em Brandenburgo, o SPD do presidente do Governo regional, Dietmar Woidke ganha com 27%, logo seguido da AfD, com 23,1%. Em terceiro, está a CDU com 15,7%.