A percentagem de votantes ao meio-dia baixou 2% face às últimas eleições.

Mundo 4 min.

Presidenciais em França

Participação eleitoral, ao meio-dia, baixa em França

Redação A percentagem de votantes ao meio-dia baixou 2% face às últimas eleições.

Os cerca de 48,7 milhões de franceses chamados a votar não se apressaram a ir às urnas, quando há três zonas escolares do país em férias, a abstenção poderá ser o grande árbitro da votação.

Emmanuel Macron já votou Emmanuel Macron deverá regressar a Paris à tarde e deverá dirigir-se aos seus apoiantes no domingo à noite perto da Torre Eiffel.

A participação ao meio-dia foi de 26,41%, quase dois pontos abaixo do que em 2017 (28,23%), data do primeiro duelo entre Macron e Le Pen.

Os dois candidatos já votaram.

Retratos de quem vota e quem não vota

De Maison-Alfort a Dijon, de Noumea a Bersée no Norte, milhões de franceses mobilizaram-se no domingo para cumprir o seu "dever cívico" e mesmo "evitar uma guerra civil". Outros, desinteressados ou desiludidos, preferiram ficar longe das urnas. Enquanto as três zonas escolares estão de férias, é provável que a abstenção seja elevada e um dos árbitros destas eleições presidenciais em que os eleitores devem escolher, por vezes com relutância, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Em frente à escola Trégain, no distrito sensível de Maurepas, a norte de Rennes, é de facto "mais calmo do que há quinze dias" quando "não fizemos uma pausa", relata Fabien Toulemonde, 47 anos, secretário da secção de voto 151. Para Yolande Yédagni, 57 anos, desempregada e nascida em França de pais da África Central, é no entanto "um dever ir e votar". "Sou cidadã, tenho de votar", disse ela, não se preocupando com o resultado das eleições. Bernard Maugier, 76 anos de idade, um reformado com óculos e uma tampa com o logótipo de NY, está mais preocupado. Este residente de Maurepas diz ter votado "para evitar uma guerra civil". Esta é também a opinião de Pierre Charollais, 67 anos, reformado, que acredita que é necessário "fazer a escolha certa" porque "há uma situação particular" com a guerra na Ucrânia e a presidência francesa da União Europeia. Precisamos de alguém que saiba como gerir esta situação", insiste ele.

Em Bersée, uma pacata cidade rural no norte de França com uma população de cerca de 2.200 habitantes, a cerca de 30 quilómetros de Lille, o entretenimento concentrava-se ao meio-dia de domingo no bar PMU L'imprévu.

Véronique atravessa a aldeia na sua bicicleta, capacete na cabeça. Esta ciclista que acaba de chegar de Lille, onde votou pela manhã. Entre as duas escolhas, tentamos escolher a menos má", resume ela. - "Sem qualquer convicção" - Nos subúrbios de Paris, a pequena secção de voto instalada na creche Edouard Herriot em Maisons-Alfort (Val-de-Marne) está vazia. É muito bom que tenhamos muitas pessoas dispostas a trabalhar arduamente para garantir que temos as pessoas certas no lugar certo. Na fila, Anny Platroze, 76 anos, que "pela primeira vez na sua vida" não "sabia em quem votar na primeira volta", não tem "nenhuma esperança". Mas ela está lá, como Katia, uma assistente de vendas de 27 anos, que veio "sem qualquer convicção, um pouco cansada", porque ela "votou sempre", os seus pais "tendo-a educado assim". Cédric, um engenheiro de 46 anos de idade, votou "porque as pessoas que se queixam e não votam devem simplesmente calar-se".

A atmosfera muda no centro da cidade de La Possession, uma cidade no oeste da Ilha da Reunião. Dezenas de paroquianos deixam a igreja. A maioria deles correm directamente para os seus carros estacionados a poucos metros da câmara municipal onde se encontra o escritório central da comuna. Tradicionalmente, é no final da missa que as mesas de voto na ilha estão cheias de eleitores. Menos desta vez. "Eu não fui votar na primeira volta. Estava à espera da segunda volta para me decidir e, no final, não me apetece mesmo pôr uma urna na urna. Não vejo a questão, vou passar o meu domingo com a minha família", diz Emmeline Picard, uma desempregada de 28 anos.

A rua que decide

Na Nova Caledónia, onde a taxa de abstenção atingiu um recorde na primeira ronda (66,65%), espera-se que a segunda ronda seja semelhante. Steeve Lauret, um funcionário municipal, diz que "não está muito surpreendido", recordando que os independentistas apelaram à abstenção. Em Tulle, Corrèze, o ex-presidente François Hollande chega com a sua parceira Julie Gayet na chuva torrencial: "Corremos todos os riscos de ir votar, já fazemos muitos esforços", brinca, dobrando o seu guarda-chuva. Para muitos eleitores, há uma obrigação, um constrangimento para aqueles que não queriam votar em nenhum dos dois partidos", acrescenta mais seriamente. Em Dijon, Lucien Chameroy, 80 anos, disse que não tinha "absolutamente nenhuma hesitação" em vir votar: "Penso que as pessoas não percebem que se não votarmos e for a rua a decidir, serão as minorias a tomar o poder", disse o pensionista. Morgan Mouiche, 30 anos, votou em "quase todas as eleições" desde os 18: "É o nosso futuro", diz ele, embalando o carrinho em que reside a sua filha de um mês. No outro extremo da cidade, na mesa de voto 28, localizada num distrito mais modesto onde Jean-Luc Mélenchon saiu no topo com quase 30%, Charley Grolleau, 41 anos, reconhece que a sua votação foi para "um candidato que não é perfeito".







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.