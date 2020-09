Parlamento Europeu sanciona Aung San Suu Kyi

A líder birmanesa foi retirada da Comunidade do Prémio Sakharov pela sua cumplicidade com o genocídio dos Rohingya.

O Parlamento Europeu retirou a líder da Birmânia Aung San Suu Kyi da Comunidade do Prémio Sakharov, por causa “da sua inação e aceitação dos crimes contra a comunidade Rohingya na Birmânia”.



Suu Kye tinha recebido o Prémio Sakharov de Liberdade de Expressão em 1990, um ano antes de ganhar o Prémio Nobel da Paz, estando então a cumprir um termo de prisão domiciliária de 15 anos.

Só em 2013, Suu Kye receberia em mãos o prémio do Parlamento Europeu, três após o regime militar birmanês ter aceite a sua libertação no meio de um crescente clamor internacional.

O então presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, louvou-a como “um grande símbolo da liberdade e democracia”.

A decisão tomada agora pela conferência de presidentes (o presidente do Parlamento e os líderes dos grupos parlamentares) irá excluir formalmente a birmanesa das atividades da comunidade do Prémio Sakharov que integra anteriores premiados, eurodeputados e representantes da sociedade civil para aumentar a cooperação em direitos humanos. Segundo o comunicado do porta-voz do PE, esta comunidade é um “canal de comunicação que permite que os premiados e o Parlamento respondam em conjunto a violações de direitos humanos”.

Aung San Suu Kyi tornou-se em 1988 uma das opositoras à junta militar no poder, através do Partido Liga Nacional pela Democracia, que ajudou a fundar. Nas eleições de 1990 recolheu 81% dos votos, mas já tinha sido colocada em prisão domiciliária. Durante o período de quase 15 anos em que esteve confinada foi uma das mais destacadas presas políticas e a comunidade internacional lutou pela sua libertação.

Em 2015 ascendeu ao poder da Birmânia, com o título de Conselheira Estatal. Mas rapidamente Suu Kyi rapidamente passou de figura exemplar a vilã pelas constantes perseguições a jornalistas e pela sua inação contra os massacres das tropas birmanesas aos muçulmanos da comunidade Rohingya. Em janeiro deste ano o Tribunal penal Internacional, em Haia, decretou que o governo de Suu Kye tomasse todas as medidas para parar o genocídio dos Rohingya.

Em 2018, a Amnistia Internacional retirou-lhe o prémio de Embaixadora de Consciência e vários outros prémios têm-lhe sido sucessivamente retirados pela sua cumplicidade na limpeza étnica da comunidade muçulmana.

Vários críticos têm igualmente pedido que o Prémio Nobel da Paz lhe seja retirado.

O ano passado, o prémio Sakharov foi atribuído a Ilham Tohti, um economista e ativista dos direitos do povo uigure, uma comunidade muçulmana chinesa com cerca de 8 milhões de pessoas, na província de Xinjiang, que está a ser perseguida pelo governo de Xi Jinping.

Ilham Tohti encontra-se preso, condenado a pena perpétua.

