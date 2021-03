Decisão cabe agora aos países onde estão exilados para fugir à justiça espanhola.

Parlamento Europeu retira imunidade a Puigdemont e dois ex-conselheiros

O antigo presidente do Governo catalão e dois ex-ministros, que organizaram um referendo para perguntar à população sobre a separação de Espanha, perderam a imunidade como eurodeputados, mas a decisão cabe agora aos países onde estão exilados para fugir à justiça espanhola.

O Parlamento Europeu votou a favor da retirada da imunidade ao ex-presidente da Governo da Catalunha Carles Puigdemont e aos antigos colegas no executivo, Clara Ponsatí e Toni Comín, processados pelo sistema judicial espanhol pela sua participação no processo de secessão que culminou na declaração unilateral de independência da Catalunha em outubro de 2017.

O Parlamento Europeu decidiu com 400 votos a favor, 248 contra e 45 abstenções no caso de Puigdemont e com 404 a favor, 247 contra e 42 abstenções nos casos dos ex-conselheiros Comín e Ponsatí.

A decisão permitirá retomar o processo da sua extradição para Espanha, onde os três políticos catalães são acusados do crime de sedição. Contudo, a última palavra é dos tribunais belgas no caso de Puigdemont e Comín e dos britânicos no caso de Ponsatí, que se estabeleceu na Escócia, embora ultimamente resida na Bélgica pelo seu estado de eurodeputada.

O processo iniciado através das ordens judiciais emitidas pelo Supremo Tribunal espanhol foram suspensas no início de 2020 quando estes políticos catalães pró-independência tomaram posse como eurodeputados, esperando que o parlamento se pronunciasse sobre a sua imunidade, como acaba de fazer.

Puigdemont assegurou recentemente que continuaria a lutar quando os eurodeputados votassem, como esperado, pela retirada da sua imunidade. Tanto este como os seus dois antigos conselheiros pretendem interpor um recurso junto do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) contra a decisão do Parlamento Europeu, e procurar medidas provisórias para manter a sua imunidade enquanto deputados europeus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.