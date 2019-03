Fórum para a Democracia (FvD) tirou, na semana passada, a maioria à coligação governamental no Senado.

Parlamento Europeu. Projeções passam direita populista de sétimo para segundo partido na Holanda

A nova direita populista da Holanda, que na semana passada tirou a maioria à coligação governamental no Senado, passou de sétimo para segundo partido holandês mais votado, segundo a projeção para as eleições europeias divulgada hoje pelo Parlamento Europeu.

A formação eurocética Fórum para a Democracia (FvD) surge nesta projeção com 11,6% dos votos, o que lhe permite eleger quatro eurodeputados, atrás apenas do partido do primeiro-ministro Mark Rutte, o Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), que obtém 16,4% e elege cinco deputados ao Parlamento Europeu nas eleições de maio.

Na anterior projeção do PE, divulgada a 01 de março, o FvD era o sétimo partido da Holanda, registando 7,8% e dois eleitos, e o partido de Rutte liderava com 17,5% e seis eurodeputados.

A expressiva subida do FvD ocorre na sequência das eleições de 20 de março para a câmara alta do parlamento holandês, em que o partido populista eurocético, até então ausente do Senado, obteve 10 mandatos, tirando a maioria ao VVD de Rutte, que se ficou por 12 eleitos.

A formação populista eurocética é liderada por Thierry Baudet, 36 anos, conhecido por afirmações polémicas sobre a imigração ou a igualdade entre homens e mulheres, e que, ao contrário de todos os outros partidos holandeses, recusou suspender a campanha eleitoral após o atentado de 18 de março num elétrico em Utrecht.

A projeção do PE baseia-se em duas sondagens nacionais, realizadas a 14 de março e a 18 de março na Holanda. O PE precisa que não houve, neste período, sondagens no país com vista às eleições europeias.

Em termos globais, a projeção da distribuição dos eurodeputados pelos grupos políticos do PE varia pouco relativamente às duas anteriores, divulgadas a 18 de fevereiro e a 1 de março.

Os resultados continuam a apontar para que as duas grandes famílias políticas europeias percam a maioria que há muito detêm no PE, com o Partido Popular Europeu (PPE), que integra os portugueses PSD e CDS-PP, a manter-se como maior grupo político, com 26,7% e 188 eurodeputados, e a registar uma ligeira recuperação, de 2,3 pontos percentuais face ao estudo anterior.

Também o Socialistas & Democratas (S&D), de que faz parte o PS, recuperam ligeiramente, passando dos 19,1% a 01 de março para os 20,1% e 142 eurodeputados no estudo hoje divulgado.

As eleições para o PE realizam-se entre 23 e 26 de maio. O primeiro país a votar é a Holanda, a 23, depois a Irlanda (24), a República Checa (24 e 25), a Eslováquia, a Letónia e Malta (25) e os restantes, incluindo Portugal, a 26.

Lusa



