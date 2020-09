Parlamento Europeu cancela mais uma vez sessão em Estrasburgo

A decisão foi tomada após várias consultas e por a zona francesa estar classificada como de alto risco de transmissão de covid-19.

A decisão de ficar em Bruxelas para a próxima sessão mensal, entre 14 e 17 de setembro, foi tomada por David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, após um braço de ferro entre França, que queria ver os eurodeputados de volta a Estrasburgo – como estabelecem os tratados, a sede oficial do PE é nesta cidade francesa – e vários grupos de deputados e funcionários que receavam ser obrigados a quarentena no regresso à Bélgica. E, igualmente, que se manifestaram indignados com a deslocação de milhares de pessoas à zona do Baixo Reno, agora classificada como vermelha, de alto risco.



A deslocação periódica estava, no entanto num formato reduzido, mas hoje depois de uma ronda de conversações, incluindo com a autarca de Estrasburgo, Sassoli decidiu cancelar.

O ministro da Saúde francês anunciou na semana passada que Estrasburgo tinha ultrapassado os 50 casos por 100 mil habitantes, um sinal de que o vírus está ativo na comunidade.

No entanto, as autoridades francesas pressionaram para que a deslocação, mesmo minimalista, acontecesse. A pequena cidade de fronteira com a Alemanha vê a deslocação de cerca de 700 deputados e aproximadamente 2.500 funcionários e staff como uma oportunidade económica.

A sessão de setembro é normalmente vista como muito importante e é neste momento, em que o orçamento comunitário para 2021-27 ainda não foi aprovado. E é igualmete nesta sessão que a atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, irá fazer o seu primeiro Estado da União, um discurso de rentrée habitual, mas que este ano terá uma importância acrescida.

Num comunicado publicado no site, Sassoli refere que “a sede do Parlamento Europeu é Estrasburgo, tal como está nos tratados” , mas que depois de ter tentado tudo para “retomar as sessões plenárias naquela cidade” e tendo chegado à conclusão que “todos os que se deslocassem seriam obrigados a quarentena no regresso” viu-se obrigado a cancelar a movimentação.

O peso financeiro e burocrático da deslocação e de manter duas sedes para a instituição tem sido criticado ao longo dos anos por vários setores, mas as autoridades francesas não abdicam da afirmação política de acolher a sede dos representantes dos cidadãos europeus.

Sassoli, no seu comunicado, escreveu: “O Parlamento Europeu quer voltar a Estrasburgo e estamos confiantes que, com o declínio da pandemia, isto será possível”.

