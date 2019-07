Pedro Sánchez tem agora até 23 de setembro para tentar novamente um acordo que permita viabilizar um governo. Em caso contrário, Espanha volta às urnas pela quarta vez em quatro anos.

Parlamento espanhol rejeita investidura de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez tem agora até 23 de setembro para tentar novamente um acordo que permita viabilizar um governo. Em caso contrário, Espanha volta às urnas pela quarta vez em quatro anos.

O parlamento espanhol chumbou hoje, pela segunda vez esta semana, a recondução como primeiro-ministro do socialista Pedro Sánchez, que agora tem até 23 de setembro para fazer uma nova tentativa, antes da marcação de eleições antecipadas para novembro. Na segunda votação de investidura, que teve lugar ao início da tarde de hoje, Pedro Sánchez recebeu o apoio de 124 deputados, o voto contra de 156 e a abstenção de 66.

O rei Felipe VI terá agora de decidir se vai voltar a convidar o primeiro-ministro do executivo de gestão para ser candidato a ser investido, o que deverá acontecer, visto Sánchez ser o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), o mais votado (28%) nas eleições de 28 de abril e o único que pode ser bem sucedido nessa tarefa. Se o líder socialista aceitar pela segunda vez ser o candidato proposto pelo soberano terá até 23 de setembro próximo para chegar a uma maioria. Se falhar mais uma vez, os espanhóis serão chamados às urnas no dia 10 de novembro próximo, pela quarta vez nos últimos quatro anos.

PSOE e Unidas Podemos, que tentaram formar um Governo de coligação nos últimos dias, acusam-se mutuamente pelo falhanço das conversações que levaram ao resultado de hoje. Pedro Sánchez criticou o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por ser o principal responsável pelo insucesso, ao ter recusado a última proposta feita, e lamentou que se tenha desvanecido a “oportunidade histórica” de formar um Governo das esquerdas. O ex-candidato socialista também acusou Iglesias de ter impedido, mais uma vez, a sua investidura, uma referência a uma situação idêntica que teve lugar em 2016.

Por seu lado, o líder do Unidas Podemos acusou o PSOE de sabotar as negociações ao transmitir informações à imprensa fora do que estava acordado. A verdade é que de acordo com o espanhol Publico vários documentos enviados à comunicação social estão identificados como pertencendo ao gabinete da vice-presidente que negou várias vezes ter divulgado informações sobre as negociações. Pablo Iglesias fez ainda uma última tentativa no debate que houve antes da votação com uma proposta, assegurando que ainda podia haver acordo, se Sánchez aceitasse dar ao Unidas Podemos mais competências em políticas ativas de emprego a troco deste partido renunciar ao Ministério do Trabalho. Mas desde o princípio que o PSOE tentou evitar que o Unidas Podemos participasse no governo com ministros apesar de ter admitido essa possibilidade num cenário de uma eventual coligação com o partido de direita Ciudadanos. Pablo Iglesias chegou a falar do “fracasso” da experiência portuguesa de governo para justificar a exigência de participar no executivo espanhol. Com as sondagens a dar o partido liderado por Pablo Iglesias em queda, eleição após eleição, o PSOE parece apostar no desgaste do Unidas Podemos e numa eventual transferência de votos.

O líder do Partido Popular (direita), Pablo Casado, considerou que a tentativa de ser reconduzido de Pedro Sánchez tinha sido “a história de um grande fracasso” e acusou-o de ser o protagonista de um espetáculo “vergonhoso”, pela forma como correram as conversações com o Unidas Podemos.

A votação de hoje foi idêntica à da de terça-feira passada em que Pedro Sánchez teve 124 votos a favor, 170 contra e 52 abstenções. Nas legislativas de 28 de abril último, o PSOE obteve 123 deputados (28,68% dos votos), o PP 66 (16,70%), o Cidadãos (direita liberal) 57 (15,86%), a coligação Unidas Podemos 42 (14,31%) e o Vox (extrema-direita) 24 (10,26%), tendo os restantes deputados sido eleitos em listas de formações regionais, o que inclui partidos nacionalistas e independentistas.

