A decisão surge dois dias após o anúncio do plano frustrado de ataque armado ao Bundestag.

Ameaça de terrorismo

Parlamento alemão vai rever sistema de segurança

A Câmara Baixa do Parlamento alemão (Bundestag) disse, esta sexta-feira, que vai rever as suas disposições de segurança após o desmantelamento de uma rede extremista que planeava atacá-la no âmbito de um plano de golpe de Estado.

"Vamos verificar em pormenor que medidas de segurança precisamos de ajustar", disse a vice-presidente do Bundestag, a ecologista Katrin Göring-Eckardt, ao grupo de jornais Funke, dois dias após o anúncio do plano frustrado de ataque armado ao Bundestag.

Cerca de 3.000 membros das forças de segurança foram mobilizados em toda a Alemanha e foram efetuadas mais de 130 buscas.

"Aparentemente, há também uma ligação nesta rede com o grupo parlamentar da AfD", a Alternativa para a Alemanha, acrescentou, numa alusão à detenção da magistrada Birgit Malsack-Winkemann, antigo membro do partido de extrema-direita, que esteve no Bundestag entre 2017 e 2021.

Vinte e cinco pessoas foram pdetidas, incluindo um aristocrata e soldados de elite, numa grande operação contra esta célula criminal, alimentada pela ideologia do "Reichsbürger", os "Cidadãos do Reich", movimento extremista que cresceu amplamente com as restrições sanitárias. Cerca de 54 pessoas são visadas no total, e poderão ser efetuadas mais detenções.

Antiga deputada da AfD entre os detidos

Na véspera, o chanceler Olaf Scholz tinha manifestado preocupação sobre as alegadas ligações deste movimento com a AfD.

"O facto de, entre os suspeitos, estar uma antiga deputada da AfD é obviamente impressionante e muito sério", disse em conferência de imprensa.

O deputado social-democrata Sebastian Hartmann, especialista em questões de política interna, exigiu que "os contactos da Sra. Malsack-Winkemann no Bundestag sejam investigados urgentemente".

Malsack-Winkemann, até agora juíza no Tribunal Regional de Berlim, presa hoje por suspeita de estar envolvida no planeamento de um ataque terrorista contra o parlamento alemão, decidiu afastar-se do cargo.

"É provável que [estas pessoas] estivessem à espera de ajuda interna para os seus planos de golpe", afirmou.

A AfD, que tem 78 deputados entre os 736 do Bundestag, tem mantido um perfil discreto desde que a célula foi desmantelada, com a liderança do partido a dizer que "rejeita categoricamente" os alegados planos violentos.

Um dos seus deputados, Petr Bystron, chamou às detenções "o maior abuso de poder na história da República Federal" e "intimidação maciça de toda a oposição".

Na quinta-feira, o chefe da polícia criminal Holger Münch disse que o grupo tinha muitas armas e que, portanto, era potencialmente perigoso.

Mastambém relativizou a sua força de ataque. "Não devemos assumir que um grupo com algumas dezenas (membros), talvez algumas centenas, esteja realmente em posição de desafiar o sistema estatal na Alemanha".

