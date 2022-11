O parlamento alemão vai definir como "genocídio" a fome na Ucrânia causada há 90 anos pelo regime estalinista - o "Holodomor" -, período que voltou a ser falado desde a invasão russa deste ano.

Parlamento alemão. Período de fome na Ucrânia nos anos 1930 foi "genocídio"

A coligação governamental do SPD, Verdes e Liberais do FDP, a que se junta a oposição conservadora CDU-CSU, vai aprovar a resolução no Bundestag, Parlamento alemão, para designar o "Holodomor" (período de fome na Ucrânia, na década de 1930, durante o regime de Estaline), como "genocídio".

Ucrânia quer evitar grande fome como a de 1930 A ideia é que mais navios saiam por ocasião do aniversário do Holodomor (a grande fome dos anos 1930 na Ucrânia soviética), no final do mês.

Em 1932 e 1933, cerca de 3,5 milhões de ucranianos foram vítimas do "Holodomor" (que significa "extermínio pela fome" em ucraniano) cometido pelo regime estalinista. As colheitas foram confiscadas em nome da coletivização de terras.



"Todos os grupos parlamentares democráticos alemães acordaram numa importante resolução conjunta sobre o Holodomor", reagiu no Twitter o chefe diplomático ucraniano, Dmytro Kuleba, expressando "gratidão por honrarem o povo ucraniano".

O Chanceler Olaf Scholz e a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, também disseram na sexta-feira que apoiam esta qualificação.



A fome faz "parte da lista de crimes desumanos cometidos por sistemas totalitários que exterminaram milhões de vidas humanas na Europa, particularmente na primeira metade do século XX", lê-se na nova resolução que será adotada na próxima quarta-feira. Este crime "faz parte da nossa história comum como europeus".

Putin "segue a tradição cruel e criminosa de Estaline"

"Toda a Ucrânia foi afetada pela fome e pela repressão, não apenas as suas regiões produtoras de cereais", diz o texto, acrescentando que, "da perspetiva atual, é portanto claro que se trata de genocídio em termos históricos e políticos". O Bundestag assume, "com o próprio passado da Alemanha, uma responsabilidade especial de identificar e lidar com crimes contra a humanidade no seio da comunidade internacional".

Esta classificação de "genocídio", um conceito cunhado durante a Segunda Guerra Mundial, tem também significado atual, com a invasão russa da Ucrânia. "Mais uma vez, a violência e o terror privam a Ucrânia das suas necessidades básicas", sublinha o eurodeputado Robin Wagener, um dos autores do texto. Chamar "genocídio" ao Holodomor é um "sinal de aviso", diz. O Presidente russo Vladimir Putin "segue a tradição cruel e criminosa de Estaline".

90 anos depois, cereais ucranianos voltam a ser "arma de guerra" O efeito mortífero do uso dos cereais como 'arma' na Ucrânia há 90 anos, narrado no livro Fome Vermelha da historiadora Anne Aplebaum, é agora revivido, à escala global, com o bloqueio das exportações alimentares deste país invadido pela Rússia.

O próprio Papa Francisco referiu-se ao Holodomor, a 23 de novembro, e utilizou o termo "genocídio". "Rezamos pelas vítimas deste genocídio e por tantos ucranianos, crianças, mulheres e idosos, bebés, que sofrem hoje o martírio da agressão", afirmou no seu discurso.

A Rússia rejeita esta classificação, uma vez que a grande fome na União Soviética no início da década de 1930 reclamou não só vítimas ucranianas, mas também russos, cazaques, alemães do Volga e membros de outros povos.

"No início dos anos 80, os representantes soviéticos ainda negavam a Holodomor perante a Assembleia Geral da ONU", recordou a resolução alemã, lamentando que tenha "levado décadas para a liderança soviética, sob Mikhail Gorbachev, reconhecer que tinha havido uma 'fome'" na Ucrânia.

