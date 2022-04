Petição foi aprovada com 586 votos a favor, 100 contra e sete abstenções. Decisão foi bem recebida pela Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Parlamento alemão aprova petição para envio de armas pesadas à Ucrânia

Os deputados do Parlamento alemão votaram em maioria nesta quinta-feira para apelar ao governo para acelerar a entrega de armas pesadas à Ucrânia. A petição foi apoiada tanto pelos três partidos da coligação governamental como pelos conservadores da oposição, tendo passado com 586 votos a favor, 100 contra e sete abstenções, segundo o vice-presidente do Bundestag, Wolfgang Kubicki.

Na petição com o nome "Defesa da paz e liberdade na Europa - Apoio abrangente à Ucrânia", pode ler-se que "a par do amplo isolamento económico e da dissociação da Rússia dos mercados internacionais, o meio mais importante e eficaz para parar a invasão russa é intensificar e acelerar a entrega de armas eficazes e sistemas complexos, incluindo armas pesadas", lê-se no texto.

"Desde 24 de Fevereiro, o nosso mundo mudou: uma guerra terrível grassa no coração da Europa, em violação do direito internacional, com crimes de guerra, brutalidade e crueldade que dificilmente se pode imaginar", disse a líder do grupo dos Verdes, Britta Hasselmann, na abertura do debate. A Ucrânia tem um "direito ilimitado à autodefesa", reforçou.



Os deputados querem que as armas entregues pela Alemanha sejam principalmente "do tipo soviético ou russo", permitindo que sejam "utilizadas imediatamente". Isto deve ser conseguido através dos chamados 'procedimentos de troca circular', ou seja, os países da Europa de Leste são convidados a entregar armas de fabrico soviético à Ucrânia com a promessa de receber em troca equipamento ocidental de substituição da Alemanha ou de outros parceiros da NATO.

"586 votos a favor do fornecimento de armas pesadas à Ucrânia! Impressionante unidade do Bundestag", reagiu o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak. "Esta votação ficará na História como um dos últimos pregos no caixão do lobby de Putin na Europa e como o regresso da liderança alemã".

Em visita oficial ao Japão, o chanceler comentou a decisão. "Estamos muito gratos pelo apoio claro que o Bundestag alemão tem dado à política do governo que lidero", disse Olaf Scholz, que tem sido criticado pela falta de ação.

Os parlamentares saudaram ainda a decisão anunciada na quarta-feira de entregar veículos blindados do tipo "Guepard" à Ucrânia num futuro próximo, mas pediram-lhe que fizesse mais.

Scholz tem justificado a sua política cautelosa em matéria de armamento pesado com a preocupação de evitar um confronto direto entre a NATO e a Rússia, uma potência nuclear.

(Com agências)

