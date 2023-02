A extrema-direita, encabeçada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente com cargos políticos, surgiu no plenário com cartazes com as mensagens "Fora Lula, Fora Ladrão".

Mundo 2 min.

Brasil

Parlamentares ‘bolsonaristas’ protestam contra Lula durante posse no Congresso

Lusa A extrema-direita, encabeçada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente com cargos políticos, surgiu no plenário com cartazes com as mensagens "Fora Lula, Fora Ladrão".

Parlamentares ‘bolsonaristas’ protestaram hoje contra o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto tomavam posse no Congresso Nacional, numa cerimónia que marca data que marca o início de uma nova legislatura no Brasil.

Com cartazes onde se lia "Fora Lula, Fora Ladrão", deputados federais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram um protesto no plenário da Câmara dos Deputados.

O Congresso brasileiro inaugurou o novo ano legislativo com uma composição maioritariamente conservadora, que saiu das urnas em outubro passado, no mesmo processo em que Lula da Silva derrotou Bolsonaro.

Bolsonaro pede visto de turista para ficar nos Estados Unidos "Acho que a Florida será o lar temporário longe de casa. Neste momento, com a sua situação, acho que precisa de um pouco de estabilidade", disse o advogado que representa o ex-presidente.

O primeiro ato desta nova legislatura foi a investidura dos deputados e senadores, que em sessão posterior, também realizada ainda hoje, elegerão as novas autoridades de ambas as câmaras.

A extrema-direita, encabeçada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos três filhos do ex-presidente com cargos políticos, surgiu no plenário com cartazes que diziam "Fora Lula, Fora Ladrão", ilustrando o tom da oposição que Lula da Silva enfrentará.

Diante do quadro conservador apresentado pelo novo parlamento, Lula da Silva tem feito algumas concessões aos partidos de centro e à direita mais moderada tentando minimizar a influência do ‘bolsonarismo’ mais radical.

No seu governo de 37 ministros, o Presidente brasileiro incluiu líderes dos partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB), União do Brasil (UB) e Partido Social Democracia (PSD), todos do espectro conservador.

Governo Bolsonaro investigado “por crimes de genocídio” contra indígenas O juiz Luis Barroso disse na sua decisão que diferentes documentos que analisou "sugerem uma situação absoluta de insegurança para os povos indígenas envolvidos, bem como ações e omissões por parte das autoridades federais que a agravaram".

Os favoritos para liderar a Câmara dos Deputados e o Senado são os atuais presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ambos candidatos à reeleição e que em alguns momentos se aproximaram de Bolsonaro.

Porém, distanciaram-se depois de o 'bolsonarismo' não ter reconhecido o resultado das eleições de outubro, o que foi acentuado após os acontecimentos de 8 de janeiro, quando milhares de apoiantes ‘bolsonaristas’ invadiram as sedes dos três poderes da nação.

Na Câmara dos Deputados, a reeleição de Lira é dada como certa, já que conta com o apoio da coaligação progressista que apoia Lula da Silva e também de forças de direita mais moderadas.

No Senado tudo aponta para uma possível reeleição de Pacheco, mas por margem mínima contra o senador Rogério Marinho, indicado pela extrema-direita e que conta com o apoio do próprio Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse de Lula da Silva, e ainda não esclareceu quando regressará ao Brasil.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.