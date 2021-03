Esta sexta-feira, em Paris, os comboios regionais ficaram lotados de passageiros que procuravam sair da capital francesa.

Parisienses abandonam capital depois de anúncio de confinamento geral

Perante o aumento do número de casos em França, o primeiro-ministro, Jean Castex, anunciou na quinta-feira mais restrições que abrangem cerca de um terço da população e que afetam sobretudo Paris e vários regiões do norte e sul do país.

Apesar de a declaração sublinhar que o novo confinamento será mais limitado, com escolas abertas e exercício ao ar livre, foram muitos os que decidiram abandonar a cidade rumo a zonas de França que não serão afetadas.

Um porta-voz da companhia nacional francesa de ferrovia, SNCF, afirmou à AFP que os comboios para esses destinos estavam agora completamente lotados após terem tido um nível de ocupação de 60 a 70 por cento nas sextas-feiras anteriores.



Os comboios que saem da estação de Montparnasse, em Paris, que serve destinos na Bretanha e no sudoeste, estavam completamente cheios.

O ministro francês da Saúde, Olivier Veran, manifestou a esperança de que este encerramento regional seja o último, com a aproximação da primavera e com os avanços da campanha de vacinação.

