A identidade do agressor ainda está a ser verificada. Teria um aviso de obrigação de abandonar o território francês.

França

Paris. Suspeito do ataque na Gare du Nord sob custódia por tentativa de homicídio

AFP A identidade do agressor ainda está a ser verificada. Está registado sob várias identidades no ficheiro de impressões digitais da polícia. Teria um aviso de obrigação de abandonar o território francês.

O homem que feriu seis pessoas na quarta-feira de manhã na Gare du Nord, em Paris, França, foi colocado sob custódia policial à noite por tentativa de homicídio, disse o Ministério Público de Paris esta quinta-feira.

O estado de saúde do homem, que foi baleado por agentes policiais, foi considerado compatível com tal medida, de acordo com o Ministério Público.

O homem foi hospitalizado após ter sido alvejado duas vezes no peito e uma no braço por dois agentes da Polícia Nacional, de divisões diferentes, que se encontrava no local na altura. Um dos agentes encontrava-se à paisana.

Seis feridos em esfaqueamento na Gare du Nord de Paris Segundo o jornal francês Le Figaro, o incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 6h40.

Numa declaração emitida no final de quarta-feira, a procuradora de Paris Laure Beccuau disse que o homem na casa dos 20 anos tinha "subitamente, sem razão aparente nesta fase, começado a atingir uma primeira vítima com a arma, que esfaqueou cerca de 20 vezes" com um "gancho de metal".

No total, seis pessoas foram feridas: dois homens de 41 e 36 anos, um polícia de 46 anos e três mulheres de 40, 47 e 53 anos.

De acordo com o Ministério Público, a identidade do agressor ainda está a ser verificada.

O homem está "registado sob várias identidades no ficheiro automatizado de impressões digitais alimentado pelas declarações durante processos anteriores contra ele", disse Beccuau na quarta-feira, acrescentando que o suspeito "poderá" ter nascido na Argélia ou na Líbia.

Uma fonte policial disse que o homem é um líbio nascido em 2000 que tinha a obrigação de abandonar o território francês, medida que não pôde ser implementada devido à instabilidade na Líbia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.