Paris. Restaurante investigado por impedir entrada de pessoas negras

Entrevista. “O racismo é uma doença ocidental”

Marie Dasylva nasceu em Paris, filha de imigrantes guineenses. Desde pequena que foi olhada de forma diferente por ser negra. Em 2017, Marie criou a sua própria agência – Nkali Works – para ajudar mulheres que são vítimas de assédio e discriminação. No sábado, a consultora pessoal veio ao Luxemburgo para dar um workshop sobre como lidar com comportamentos racistas e sexismo no trabalho.