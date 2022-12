Também Lyon, Bordéus e Marselha estão a considerar juntar-se a Estrasburgo, que anunciou que irá processar o Estado pelo seu "fracasso" em fornecer alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo.

Solidariedade

Paris pondera processar Governo por 'fracasso' em relação aos 'sem-abrigo'

AFP Também Lyon, Bordéus e Marselha estão a considerar juntar-se a Estrasburgo, que anunciou que irá processar o Estado pelo seu "fracasso" em fornecer alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo.

Paris, Lyon, Bordéus e Marselha estão a considerar juntar-se a Estrasburgo, que anunciou que irá processar o Estado pelo seu "fracasso" em fornecer alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo, disseram os deputados municipais com as pastas sociais durante uma reunião, na quinta-feira, em Lyon.

"Estamos a considerar fazer parte da ação iniciada em Estrasburgo. A cidade de Lyon decidiu juntar-se. O Estado deve assumir as suas responsabilidades. Os municípios já não têm meios para colmatar as deficiências que existem", declarou Sandrine Runel, vice-prefeita (PS) da área da Solidariedade na cidade de Lyon, numa conferência de imprensa conjunta com os seus colegas de Paris e Bordéus. Marselha, cujo deputado foi impedido de participar na reunião devido à greve dos comboios, também vai juntar-se à ação.

Na segunda-feira, a autarca ecologista de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, anunciou que a cidade iria processar o Estado, lançando um apelo nacional aos "funcionários eleitos" e "associações" que desejassem juntar-se à ação.

"Queremos denunciar o lado negro do governo, que deixa crianças, mulheres isoladas, famílias na rua, ao frio", acrescentou Sandrine Runel, na presença de Léa Filoche (Paris), Harmonie Le Cerf Meunier (Bordeaux), e Floriane Varieras (Estrasburgo).

"O apelo de Lyon"

A representante eleita de Lyon quis lançar o "apelo de Lyon", convidando vários dos seus colegas de outros municípios a juntarem-se à iniciativa.

Os representantes eleitos apelaram a Olivier Klein, Ministro da Habitação, que tinha anunciado um plano "zero crianças sem abrigo" a 27 de setembro. "O governo está a fazer discursos contraditórios, e nada está a acontecer. As cidades não têm a competência, nem os meios, nem a capacidade de colmatar as deficiências do Estado", disse Léa Filoche, vice-prefeita de Paris.

Os vice-prefeitos para a Solidariedade deverão reunir-se na próxima quarta-feira para decidir o número de cidades prontas a tomar medidas. Para além de Paris, Lyon, Bordéus e Marselha, outras cidades deverão juntar-se a Estrasburgo, de acordo com os deputados presentes na reunião.

"Estamos conscientes de que todas as nossas cidades enfrentam as mesmas dificuldades. É um problema sistémico, que o governo tem de resolver", disse Harmonie Le Cerf, vice-prefeito de Bordéus, onde existem 559 pessoas em situação de sem-abrigo.



