Cada vez mais franceses utilizam trotinetes eléctricas e a taxa de mortalidade entre os utilizadores aumenta ano após ano: 22 mortes registadas no ano passado, em comparação com 10 em 2019 e sete em 2020.

Acidente

Paris. Homem que conduzia trotinete elétrica morre após colisão com carrinha

AFP Cada vez mais franceses utilizam trotinetes eléctricas e a taxa de mortalidade entre os utilizadores aumenta ano após ano: 22 mortes registadas no ano passado, em comparação com 10 em 2019 e sete em 2020.

Um homem que conduzia uma trotinete elétrica no centro de Paris morreu esta quinta-feira após colidir com uma carrinha. "Às 7 da manhã na Boulevard des Italiens, um condutor de trotinete elétrica colidiu com uma carrinha. Morreu [em resultado do acidente]", disse uma fonte da polícia à AFP.

De acordo com uma segunda fonte policial, o homem de 40 anos não respeitou um direito de passagem e embateu na carrinha que estava "a viajar a uma velocidade normal". Um estaleiro de construção "estava a bloquear a visão", acrescentou a fonte. O condutor da carrinha, de 39 anos, ficou em estado de choque e foi hospitalizado.

Paris está a considerar proibir trotinetes elétricas de aluguer

Cada vez mais franceses utilizam trotinetes elétricas e a taxa de mortalidade entre os utilizadores aumenta ano após ano: 22 mortes registadas no ano passado, em comparação com 10 em 2019 e sete em 2020.

A cidade de Paris está a considerar uma possível proibição de trotinetes elétricas de aluguer quando o atual contrato expirar, no final de fevereiro de 2023.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.