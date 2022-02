O ataque ocorreu esta segunda-feira, por volta das 7h, mas o indivíduo foi rapidamente neutralizado.

Paris. Homem ameaça dois polícias com uma faca na Gare du Nord

Um homem ameaçou dois agentes da polícia com uma faca, na manhã desta segunda-feira, junto à plataforma principal da Gare du Nord, em Paris. O ataque deu-se pelas 7h, mas o indivíduo foi prontamente travado pelas autoridades. Estão excluídas, neste momento, eventuais motivações terroristas.

"Os agentes policiais usaram as suas armas, evitando assim qualquer perigo para si próprios e para os viajantes", escreveu Gérald Darmanin, ministro do Interior francês, na sua conta de Twitter.

Segundo relatou fonte policial à AFP, o homem ameaçou os agentes com uma faca de 30 cm, onde estava inscrito "A.C.A.B", acrónimo de "All cops are bastards" ("Todos os polícias são idiotas", em tradução livre).

Em declarações à RMC, Jean-Baptiste Djebbari, ministro dos Transportes, confirmou que o cenário de terrorismo foi afastado nesta altura, uma vez que o autor do ataque é "conhecido da polícia por deambular habitualmente pela estação".

Na sequência do sucedido, a polícia estabeleceu de imediato um perímetro de segurança no local.

(com AFP)

