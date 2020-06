As autoridades parisienses cercaram um centro comercial na zona de La Defénse e pedem à população que fique em casa.

Paris em alerta por causa de um "homem armado"

As autoridades parisienses cercaram um centro comercial na zona de La Defénse e pedem à população que fique em casa.

Alertadas por volta das 9h30 para a presença de um homem armado, as autoridades da capital francesa montaram um perímetro e segurança no centro comercial 'Les Quatre Temps', na zona de La Défense, em Paris. Com as buscas em curso e como "medida de segurança", as estações de metro e de comboio do maior distrito de negócios da Europa foram fechadas ao público.

[❌ Mesure de sécurité] 10:29 Par mesure de sécurité, la station La Défense Grande Arche est fermée au public sur la ligne #RERA, les correspondances ne sont pas assurées — RER A (@RER_A) June 30, 2020

Depois de, inicialmente, ter sido reportado que o centro comercial teria sido evacuado as autoridades clarificaram, , em declarações ao Le Figaro, que não só os trabalhadores não foram retirados do local como estão confinados dentro das lojas e escritórios.

No Twitter, a comuna "aconselha as pessoas da zona a não se deslocarem e a cumprirem as instruções das autoridades".



#LaDefense | Intervention en cours dans le centre commercial des #4temps qui est en train d'être évacué.

Vérifications en cours.

Évitez le secteur. pic.twitter.com/kGnKPNaTfY — Préfecture de Police (@prefpolice) June 30, 2020

Localizados em quatro comunas no Hauts-de-Seine - Courbevoie, Puteaux, La Garenne-Colombes e Nanterre - os arranha-céus de La Défense são o principal distrito comercial da Europa. Só em número de trabalhadores supera as 200 mil pessoas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.