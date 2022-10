Um homem e uma mulher são suspeitos de terem violado e morto Lola, a adolescente de 12 anos, cujo corpo apareceu numa caixa num bairro de Paris, na última sexta-feira.

Paris. Duas pessoas acusadas de homicídio e violação de adolescente de 12 anos

Uma mulher e um homem foram apresentados, esta segunda-feira, a um juiz de instrução em Paris, para ser determinada a acusação de homicídio e violação com atos de tortura e barbárie de Lola. O corpo da adolescente de 12 anos foi encontrado numa caixa, na sexta-feira passada, em Paris.

De acordo com a AFP, foi aberto um inquérito judicial por homicídio de menor com menos de 15 anos, relacionado com uma violação cometida com atos de tortura e de barbárie. O Ministério Público solicitou que os dois suspeitos, que já tinham estado sob custódia policial no fim de semana, fossem presos de novo.

Inicialmente foram detidas seis pessoas por suspeitas no envolvimento no homicídio da menor. Quatro deles - dois homens e duas mulheres - estavam ainda sob custódia policial no domingo, no âmbito da investigação aberta após a descoberta do corpo da menina na sexta-feira.

Os suspeitos que tinham ficado sob custódia policial eram duas mulheres, que nasceram em 1996 e 1998, e dois homens mais velhos, um dos quais nasceu em 1979, segundo fonte próxima à investigação citada pela AFP.

Nesta fase, apenas dois suspeitos ficaram detidos, tendo os restantes quatro sido libertados sem acusação.

Mulher de 24 anos é a principal suspeita

A mulher de 24 anos é considerada a principal suspeita do crime e foi presa ao amanhecer de sábado em Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). A jovem sofrerá de problemas de saúde mental e foi captada pelas câmaras de vigilância do edifício onde Lola, a menina de 12 anos, vivia.

Segundo vários meios de comunicação social, uma testemunha também relatou a presença desta mulher, que tinha pedido a sua ajuda em troca de pagamento para mover um baú de grandes dimensões-

O homem de 43 anos, que também será apresentado a um juiz ainda esta segunda-feira, é suspeito de ter dado abrigo à mulher de 24 anos e conduzido o veículo em que esta se encontrava.

Corpo de adolescente encontrado numa caixa em Paris: quatro pessoas detidas Uma menina de 12 anos foi encontrada numa caixa de plástico perto da sua casa, no 19° bairro de Paris.

Os pais da adolescente, preocupados por esta não ter regressado da escola, alertaram a polícia para o desaparecimento da menina e para a presença de uma jovem desconhecida - a suspeita de 24 anos - junto da sua residência localizada no 19º arrondissment de Paris.

O corpo de Lola foi encontrado por um sem-abrigo de 42 anos que o descobriu numa caixa de plástico opaco no pátio do edifício onde a adolescente vivia com a família. De acordo com fontes próximas do caso, o corpo da menina estava coberto com panos.

A autópsia realizada no sábado determinou que Lola morreu de asfixia.

Durante o fim-de-semana, muitos residentes manifestaram as suas condolências com o crime macabro, colocando flores no portão da casa da família da vítima e num muro baixo que leva ao edifício, observou um jornalista da AFP.

Entretanto, foi criada uma equipa de apoio psicológico para os estudantes e funcionários da escola onde Lola estava matriculada e das escolas da zona.

Pais assustados

Esta segunda-feira de manhã, o presidente do 19º arrondissement, François Dagnaud, visitou a escola Georges-Brassens onde Lola estudava.

"É uma provação terrível para esta escola, esta comunidade e todo o bairro", afirmou, acrescentando que "é tempo de luto" e de dar seguimento à investigação, "que parece estar a progredir rapidamente".

A mãe de uma aluna do quinto ano disse à AFP que os acontecimentos afetaram a sua filha, que conhecia Lola de vista. "Hoje não está bem, não quer vir à escola", afirmou a mulher.

François Dagnaud tentou acalmar os receios manifestados pelos pais que vivem no 19º arrondissement da capital francesa, desde que foi anunciada a descoberta do corpo da adolescente.

"O importante é que o principal suspeito seja preso e que não haja um psicopata a passear pelas ruas deste bairro, que é calmo", sublinhou.

(Com AFP)

