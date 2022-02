"Serão enviadas recomendações à comunidade francesa em tempo real à medida que a crise se desenvolve", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Paris ativa unidade de crise para ajudar cidadãos franceses na Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês ativou a sua unidade de crise esta quinta-feira para "coordenar o apoio e o acompanhamento aos cidadãos franceses que ainda se encontram em território ucraniano" após o ataque da Rússia à Ucrânia.

"Serão enviadas recomendações à comunidade francesa em tempo real à medida que a crise se desenvolve", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, que na quarta-feira apelou a todos os seus cidadãos para "deixarem a Ucrânia sem demora".

A Ucrânia anunciou o encerramento do seu espaço aéreo à aviação civil quando o presidente russo Vladimir Putin lançou uma invasão do país na quinta-feira, com ataques aéreos e a entrada de forças terrestres a partir de várias direções.

As autoridades ucranianas relataram algumas horas mais tarde um número inicial de mortes de cerca de 50, incluindo uma dúzia de civis. O ataque desencadeou imediatamente um protesto internacional, com reuniões de emergência planeadas em vários países ocidentais, incluindo a NATO e a União Europeia.

