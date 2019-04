O ministério público francês abriu um inquérito às cenas de violência partilhadas nas redes sociais que estão a indignar políticos e a comunidade LGBT. As agressões foram feitas por gente que se manifestava contra o Presidente argelino na capital francesa.

Paris: Agressão brutal a transexual investigada

O ministério público francês abriu um inquérito às cenas de violência partilhadas nas redes sociais que estão a indignar políticos e a comunidade LGBT. As agressões foram feitas por gente que se manifestava contra o Presidente argelino na capital francesa.

Pelo menos uma pessoa foi detida para interrogatório no caso que as autoridades francesas estão a investigar como um crime de “violência cometido com base na orientação sexual e identidade de género”. Tudo aconteceu em Paris, no domingo, quando um grupo que participava numa manifestação contra o presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, interceptou uma jovem transexual junto a uma das estações de metro mais movimentadas de Paris.



O vídeo foi partilhado nas redes sociais e conta com milhares de visualizações. Mostra o momento em que Julia, de 31 anos, tenta descer as escadas entre gritos de “é um homem!” e “não vais passar!”. Mostra também as cenas de violência que se seguiram e obrigaram à intervenção dos seguranças da estação da Praça da República.

Julia diz que o vídeo “não mostra tudo” e conta que um dos homens chegou a agredi-la sexualmente. Falou ao Le Parisien quando se apercebeu da dimensão que as imagens ganharam entre os internautas. A jovem de 31 anos recusa associar o episódio à manifestação que decorria no local e já avançou com uma queixa judicial. Conta que “mais difícil que os golpes foi a humilhação”.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, já se mostrou solidária com Julia. Usou o Twitter para pedir justiça e condenar o “ato intolerável”.

Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis. https://t.co/w2gdNeiwaG — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 2, 2019





O governo também se pronunciou. A Secretária de Estado da Igualdade entre Homens e Mulheres denunciou uma cena “inadmissível” e vincou que o ódio mata.

Cette agression manifestement transphobe en plein Paris est inadmissible !

Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice.

Les #LGBT+ phobies ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine.

Elles agressent et tuent. https://t.co/vbSL2h6kIH — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 2, 2019





Ao coro de protestos juntou-se a SOS Homophobia que, no relatório anual de 2018, alertava para um aumento de 54% em 2017 dos ataques transfóbicos no pais.

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk — SOS homophobie (@SOShomophobie) April 2, 2019