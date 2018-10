Depois da eleição de Jair Bolsonaro, o Contacto convidou duas cidadãs brasileiras que vivem no Grão-Ducado no sentido de que escrevessem sobre os próximos tempos do país. Maria de Lourdes Novo é formada em Neurologia Pediátrica.

Para acabar com a corrupção

Depois da eleição de Jair Bolsonaro, o Contacto convidou duas cidadãs brasileiras que vivem no Grão-Ducado no sentido de que escrevessem sobre os próximos tempos do país. Maria de Lourdes Novo é formada em Neurologia Pediátrica.

Com a vitória de Jair Bolsonaro, o Brasil entra numa fase em que certamente haverá mudanças e espero que, apesar de sua personalidade controversa, possa efetuar a mudança mais esperada pelos brasileiros que o elegeram, e mesmo pelos que votaram contra. Esta mudança é a erradicação da corrupção generalizada que se instalou no país e que tem destruído a saúde, a segurança e a economia brasileiras.

Não acredito que os europeus ocidentais façam ideia da enormidade dessa corrupção. Penso que a escolha pouco natural deste candidato se deve quase que exclusivamente ao fato de que o brasileiro queria qualquer um, menos alguém que tivesse laços com políticos presos por terem roubado o país.

Foi uma eleição pobre, com dois candidatos medíocres, em que uma grande maioria dos brasileiros votou anti-PT (Haddad) ou anti-Bolsonaro, sem realmente gostar do seu candidato. Agora temos que ter esperança que nosso sistema democrático saberá conter os excessos deste personagem e que esteja mais preparado para lidar com presidentes truculentos do que com a máquina muito eficaz de propinas e corrupção que nos governou até o presente, contra a qual o Brasil provou que não tem defesa.

Quanto ao medo do seu autoritarismo, acredito na solidez do sistema democrático brasileiro e no apego dos brasileiros à sua liberdade de expressão. Se Bolsonaro continuar a emitir opiniões antidemocráticas, ele estará desempregado daqui a quatro anos ou pode nem chegar ao fim de seu mandato. Por ora, gostaria que ele nos devolvesse uma outra liberdade que perdemos: a de ir e vir sem medo de ser assaltado, sequestrado ou morto nas ruas perigosas do Brasil. Apesar do pessimismo de muitos, eu guardo meu otimismo e minha confiança e espero ver meu país sair desta crise económica terrível e que fique livre de uma vez por todas dessa aberração moral e criminosa que é a corrupção.

Maria de Lourdes Novo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.