Paquistão chora 11 mineiros mortos pelo Estado Islâmico

O grupo terrorista reivindicou o ataque que matou os mineiros de minoria xiita Hazaras.

O Estado islâmico reivindicou a autoria do ataque, que, no domingo, matou 11 mineiros da minoria xiita Hazaras, do Paquistão.

De acordo com a agência Reuters, o ataque aconteceu de manhã cedo, na área de Mach do distrito de Bolan, a cerca de 100 km a sudeste da capital da província do Baluchistão.

Os mineiros foram mortos quando se encontravam numa sala residencial partilhada perto da mina de carvão onde trabalhavam, disseram as autoridades, citadas pela agência. Os 11 homens foram amarrados e degolados.

"As gargantas de todos os mineiros de carvão foram cortadas, depois de lhes terem atado as mãos atrás das costas e [estavam] vendados", disse um agente à Reuters, sob anonimato.

O primeiro-ministro paquistanês condenou o ataque e prometeu "todos os recursos" para levar os assassinos à justiça.

"A morte condenável de 11 mineiros de carvão inocentes em Mach-Baluchistão é mais um ato de terrorismo cobarde e desumano", afirmou Imran Khan, num tweet, acrescentando que pediu à polícia "que utilizasse todos os recursos para prender estes assassinos e levá-los à justiça".

O ataque ocorreu após uma pausa relativa em quase um ano de violência contra a minoria xiita Hazara, principalmente naquela província. Em abril, um atentado suicida no mercado matou 18 pessoas, metade das quais eram Hazaras.

Na Síria ataque atribuído ao Estado Islâmico faz 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas, na maioria militares do exército de Damasco, morreram numa emboscada do grupo Estado Islâmico, no segundo ataque dos extremistas desde a semana passada, noticia a agência Lusa.

O ataque ocorreu no domingo à noite contra um autocarro e viaturas militares em Wadi al-Azib a norte da província de Hama, na estrada que liga Raqa (norte) a Damasco, refere o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização não-governamental com sede em Londres.

Oito militares sírios, quatro combatentes de grupos aliados de Damasco e três civis morreram durante o ataque que fez ainda 15 feridos, de acordo com o primeiro balanço do observatório.

O balanço anterior indicava a morte de nove pessoas, entre as quais sete militares.

O autocarro transportava os soldados e "provavelmente membros das próprias famílias" de regresso a casa, disse à France-Presse o diretor da ONG, Rami Abdel Rahmane.

O Estado Islâmico não reivindicou este ataque, mas o Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirma que se trata de um ataque levado a cabo pelo grupo extremista.

Trata-se do segundo ataque contra um autocarro de transporte de tropas de Damasco em cinco dias.

Em 30 de dezembro, 39 militares morreram numa emboscada reivindicada pelo grupo Estado Islâmico.

As vítimas seguiam num autocarro e o ataque ocorreu na província de Deir Ezzor (leste).

Apesar da derrota do Estado Islâmico em 2019, o grupo radical continua a lançar ataques mortíferos na Síria.

A guerra em território sírio eclodiu em 2011, após manifestações contra o regime de Damasco e fez, até ao momento, mais de 387 mil mortos.

