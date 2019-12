O Papa Francisco pediu hoje esperança "para todo o continente americano, onde várias nações estão a passar por um período de agitação social e política" e denunciou terrorismo em África.

Papa pediu esperança e denunciou terrorismo

Durante a tradicional mensagem de Natal, a partir da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco falou dos conflitos no mundo, como em outras ocasiões, e começou por sublinhar as "trevas" nos corações humanos, nos relacionamentos pessoais e familiares, e nos conflitos económicos, geopolíticos e ecológicos, salientando a "luz de Cristo".



Na sua mensagem, o Papa pediu "que o pequeno filho de Belém seja esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão a passar por um período de agitação social e política", mas sem mencionar os países acerca dos quais falava.

Denunciou ainda as ações "de grupos extremistas" no continente africano, especialmente no Burkina Faso, no Mali, no Níger e na Nigéria.

Neste continente onde reinam "violências, calamidades naturais ou emergências de saúde", o Papa Francisco também quis expressar o seu consolo "a todos os que são perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados".

Em relação ao Médio Oriente, o Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional para "garantir a segurança", particularmente na Síria.

