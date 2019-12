O papa Francisco celebrou a missa do Galo e deixou uma mensagem de paz.

Papa pede amor ao próximo para mudar o mundo

O papa Francisco defendeu na terça-feira durante a missa de Natal o amor "incondicional" e "gratuito" ao próximo, também diante das piores condutas como condição essencial para mudar o mundo e conquistar a paz. "O Natal lembra-nos que Deus continua a amar cada homem, inclusive o pior", afirmou o papa argentino diante de milhares de fiéis reunidos na basílica de São Pedro para a missa do Galo, que celebra o nascimento de Jesus.

"O seu amor é incondicional" mesmo se "tiver ideias equivocadas", explicou o papa. "Mesmo nos nossos pecados continua a amar-nos. O seu amor não muda, não é exigente; é fiel, é paciente", acrescentou.

A missa de Natal celebra o nascimento de Jesus em Belém, segundo a tradição cristã. Embora nenhum texto do Novo Testamento indique o dia e a hora do nascimento, a sua comemoração em 25 de dezembro foi escolhida no século IV. Da Cidade do Vaticano, Francisco também pediu aos católicos que sigam o seu exemplo e não esqueçam o sentimento de "gratidão", o "saber agradecer", porque "é a melhor maneira de mudar o mundo".

