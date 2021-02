O Papa Francisco escolheu a freira francesa Nathalie Becquart, que será acompanhada neste cargo pelo padre espanhol da Ordem de Santo Agostinho Luis Marín de San Martín.

Papa nomeia primeira mulher como subsecretária do Sínodo dos Bispos

A freira, nascida em Fontainebleau (França) em 1969 e que já era consultora da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos desde 2019, é a primeira mulher nesta posição, um sinal que o Papa quer dar para uma maior participação de mulheres na vida da Igreja.



Em entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, o Secretário-Geral do Sínodo dos Bispos, Mario Grech, explicou que "nos últimos sínodos aumentou o número de mulheres que participaram como peritas ou auditoras e com a nomeação da irmã Nathalie Becquart e da sua possibilidade de participar com direito de voto, foi aberta uma porta”.

“Veremos que outros passos podem ser dados no futuro”, acrescentou.

Há anos que as mulheres católicas pedem que não só haja uma maior participação das mulheres no Sínodo, nas assembleias dos bispos, mas também que lhes seja concedido o direito de voto, uma vez que fazem parte da mesma Igreja.

Por sua vez, Luis Marín de San Martín, nascido em 21 de agosto de 1961 em Madrid (Espanha), emitiu os primeiros votos na Ordem de Santo Agostinho em 05 de setembro de 1982. É arquivista geral da Ordem, assistente geral da Agostinianos e presidente do Institutum Spiritualitatis Augustinianae.

“O padre Luis Marín de San Martín tem uma grande experiência no acompanhamento dos processos de tomada de decisão comunitária, e seu conhecimento do Concílio Vaticano II será enorme para ter sempre presente as raízes do caminho sinodal”, disse Grech.

“Além disso, o facto de os dois subsecretários do Sínodo dos Bispos serem religiosos, cada um crescido numa espiritualidade específica, indica-nos a importância da Igreja Sinodal tendo também em consideração os diferentes carismas presentes na Igreja”, acrescentou.

