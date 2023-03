A revelação foi feita numa investigação jornalística divulgada no domingo no canal televisivo polaco TVN.

Papa João Paulo II terá ocultado casos de pedofilia quando era cardeal

O cardeal Karol Wojtyla teve conhecimento de casos de pedofilia na igreja polaca antes de ser eleito Papa João Paulo II em 1978, de acordo com uma investigação jornalística apresentada no domingo pela televisão privada polaca TVN.

Enquanto cardeal e bispo de Cracóvia, Karol Wojtyla estava ao corrente de casos de pedofilia cometidos por padres da sua diocese, que transferiu de paróquia para evitar escândalos, segundo o autor da investigação, Michal Gutowski.

Um dos padres chegou a ser enviado pelo futuro papa para a Áustria. Neste caso, o cardeal Wojtyla terá escrito uma carta de recomendação ao cardeal de Viena, Franz König, sem o informar sobre as acusações contra o padre.

No decurso da investigação, Gutowski encontrou-se com as vítimas de padres pedófilos, os seus familiares e antigos funcionários da diocese.

O jornalista cita também documentos da antiga polícia secreta comunista polaca (SB) e documentos raros da Igreja a que teve acesso.

A diocese de Cracóvia negou-lhe o acesso aos seus arquivos, de acordo com o jornalista.

Igreja polaca recusou dar documentos à justiça

A Igreja polaca já se tinha recusado a fornecer documentos, mesmo aos tribunais ou a uma comissão pública de investigação de casos de pedofilia.

Desejando permanecer no anonimato, uma testemunha confirmou que tinha denunciado pessoalmente os abusos de um padre ao cardeal Wojtyla em 1973.

"Wojtyla quis primeiro certificar-se de que não era bluff. Pediu para não o denunciar em lado nenhum, disse que trataria do assunto", declarou o homem, acrescentando que o cardeal lhe perguntou explicitamente se o caso poderia ser mantido em sigilo.

"O que [agora se] descobriu é revolucionário, porque mostra o que muitas pessoas suspeitaram durante anos: João Paulo II sabia que este problema existia mesmo antes de se tornar Papa", disse na reportagem Thomas Doyle, um antigo padre católico norte-americano, especialista em direito canónico e autor de um dos primeiros relatórios sobre abusos do clero católico nos Estados Unidos.

"Ele devia saber, mas não havia provas. E agora temos provas", sublinhou.

Um livro contendo acusações semelhantes contra Karol Wojtyla será publicado na Polónia esta semana. É o resultado de uma investigação do jornalista holandês Ekke Overbeek e intitula-se "Maxima Culpa. João Paulo II sabia".

Vários casos de pedofilia entre o clero, revelados principalmente pelos media, abalaram a Igreja polaca nos últimos anos. Vários altos funcionários polacos chegaram a ser sancionados pelo Vaticano.

