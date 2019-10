O Papa Francisco expressou hoje preocupação com a situação no Chile e desejou “que, pondo fim às manifestações violentas, se encontre uma solução para a crise através do diálogo”.

Papa Francisco preocupado com Chile apela ao diálogo

O Papa Francisco expressou hoje preocupação com a situação no Chile e desejou “que, pondo fim às manifestações violentas, se encontre uma solução para a crise através do diálogo”.

“Estou preocupado com o que se está a passar no Chile”, confessou, em italiano, o pontífice argentino, durante a audiência geral, celebrada todas as quartas-feiras, na Praça de São Pedro.



O Papa expressou o seu desejo de que se ponha um “fim às manifestações violentas” e que, “através do diálogo, se trabalhe para encontrar uma solução para a crise e se enfrente as dificuldades geradas, pelo bem de toda a população”.

Já na segunda-feira, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, tinha apelado ao diálogo entre o Governo e a sociedade civil para "acalmar a situação" no Chile, após vários dias de violência e distúrbios.



“Exorto o Governo a trabalhar com todos os setores da sociedade para procurar soluções que contribuam para acalmar a situação e para tentar resolver as queixas da população no interesse da nação”, afirmou Michelle Bachelet.

Bachelet, que foi designada Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos no verão de 2018, também defendeu que todos os atos de violência registados nos últimos dias devem ser investigados.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, pediu desculpas por não ter sido capaz de ver a situação a que chegou o país e anunciou reformas sociais após cinco dias de protestos que levaram à morte de pelo menos 15 pessoas.

Os protestos, que se espalharam por diversas cidades do país, com barricadas, incêndios e pilhagens, deixaram feridos 239 civis e cerca de 50 polícias e militares, tendo ainda levado a 2.643 detenções.

Piñera afirmou querer acabar com o estado de emergência, o recolher obrigatório e retirar os militares das ruas, devolvendo-os aos quartéis, mas só o fará quando “a ordem pública, a segurança e os bens, tanto públicos como privados, estiverem devidamente resguardados”.

Foram convocadas para hoje mais marchas e concentrações populares em todo o país, nas quais se esperam ver as reações da população às condições propostas pelo presidente.

As manifestações começaram com um protesto estudantil contra o aumento (entre 800 e 830 pesos, cerca de 1,04 euros) do preço dos bilhetes de metro em Santiago, que possui a rede mais longa (140 quilómetros) e mais moderna da América do Sul, e que transporta diariamente cerca de três milhões de passageiros.

