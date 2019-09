A visita prolonga-se por uma semana, durante a qual, até dia 10, visitará as capitais da ex-colónia portuguesa, Madagáscar e das Ilhas Maurícias.

Papa Francisco iniciou esta quarta-feira, em Moçambique, viagem a África

A visita prolonga-se por uma semana, durante a qual, até dia 10, visitará as capitais da ex-colónia portuguesa, Madagáscar e das Ilhas Maurícias.

O Papa Francisco aterrou esta quarta-feira na Base Aérea de Maputo às 18h00 locais (17h00 em Lisboa) para uma visita histórica de dois dias ao país africano. O sumo pontífice saiu do avião 25 minutos depois e foi recebido pelo Presidente da República moçambicano, Filipe Nyusi. Na Base Aérea, estiveram ainda centenas de peregrinos, que entoaram cânticos a apelidar o líder católico de mensageiro da paz e da reconciliação.

A visita do líder da Igreja Católica foi motivada pelo apelo lançado pelos bispos moçambicanos em novembro de 2016, tendo o convite sido reforçado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em setembro de 2018.

Francisco tambémencontrar-se com membros do clero, de instituições religiosas católicas, catequistas e animadores na Catedral da Imaculada Conceição.

Há mais de 30 anos que um Papa não visitava Moçambique. O último foi João Paulo II, em 1988. Para António Pacheco, jornalista e especialista em assuntos africanos, a visita do Papa pode ajudar a reforçar a paz em Moçambique, destacando os conflitos entre Renamo e Frelimo.

Na sexta-feira, o Papa Francisco começa o dia com uma visita a um hospital, seguindo depois para o Estádio Nacional do Zimpeto, para uma missa marcada para as 10h00 em que são esperadas até 90 mil pessoas. Para este dia, o governo moçambicano decretou tolerância de ponto.

A cerimónia de despedida no aeroporto de Maputo está marcada para as 12h25, com o líder católico a seguir depois para Madagáscar e, no dia 9, para as ilhas Maurícias.

Na agenda do último dia da viagem de Francisco consta uma cerimónia de despedida na capital malgaxe e o regresso a Roma, marcado para as 10:20 locais (08:20 de Lisboa), com a chegada ao aeroporto de Ciampino calculada para as 19:00 de Roma (18:00 de Lisboa).

Jorge Mario Bergoglio, atualmente com 82 anos, foi eleito pelo Conclave de 2013 para substituir Bento XVI, que renunciou ao cargo por "já não ter forças", escolhendo o nome de Francisco numa referência a Francisco de Assis.

