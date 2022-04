Mais de 50 mil fiéis encheram a Praça de São Pedro para a homília pascal do Sumo Pontífice. As suas palavras foram sobretudo para o fim da "guerra cruel" na Ucrânia.

Papa Francisco apela à paz nesta "Páscoa de guerra" numa "Ucrânia martirizada"

O Papa Francisco apelou este domingo aos líderes mundiais para "ouvirem o grito de paz do povo" durante esta "Páscoa de guerra", referindo-se novamente à Ucrânia "martirizada".

"Temos visto demasiado sangue, demasiada violência (...) Deixemos de mostrar os nossos músculos enquanto as pessoas sofrem", disse o pontífice durante a sua bênção tradicional "Urbi et Orbi", perante cerca de 50 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, em Roma.

"Por favor, não nos habituemos à guerra, comprometamo-nos todos a pedir a paz (...). Que os que são responsáveis pelas Nações ouçam o grito de paz do povo", insistiu o Papa Francisco, provocando aplausos da multidão.

O líder espiritual de 1,3 mil milhões de católicos insistiu longamente na necessidade de paz para "a Ucrânia martirizada, tão duramente afetada pela violência e destruição de uma guerra cruel e sem sentido para a qual foi arrastada" com a invasão russa que teve início a 24 de Fevereiro.

O pontífice recordou as "muitas vítimas ucranianas", citando "os milhões de refugiados e deslocados internos, as famílias divididas, os idosos abandonados, as vidas destroçadas e as cidades arrasadas".

"Guardo o olhar das crianças que ficaram órfãs", nesta invasão, acrescentou.

Perante a destruição e sofrimento existem "sinais encorajadores", lembrou como "as portas abertas de muitas famílias e comunidades que acolhem migrantes e refugiados em toda a Europa". Para Francisco esta solidariedade é "uma bênção para as nossas sociedades, por vezes degradadas por tanto egoísmo e individualismo".

"Em nome de Deus, parem!", pede Papa Francisco O papa Francisco fez um novo apelo para acabar com a invasão russa da Ucrânia e a guerra, denunciando as duras repercussões nas crianças.

Depois de dedicar grande parte da sua mensagem a este conflito, o Papa alertou ainda para os outros conflitos no mundo, mencionando por sua vez a Líbia, o Iémen, o Afeganistão, a Etiópia, a Birmânia e a República Democrática do Congo (RDC), que deverá visitar no início de Julho.

Antes da bênção, o Papa de 85 anos, que tem sofrido de dores nos joelhos nos últimos dias, entrou no Papamóvel e realizou uma pequena volta entre os peregrinos de todo o mundo presentes na Praça de São Pedro.

