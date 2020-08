O Papa Francisco acusou esta segunda-feira os países e empresas do hemisfério Norte de enriquecerem à custa da exploração dos recursos dos estados pobres do Sul, alertando para as consequências ambientais desta atuação.

Papa Francisco acusa países do Norte de explorarem recursos dos do Sul

Lusa O Papa Francisco acusou esta segunda-feira os países e empresas do hemisfério Norte de enriquecerem à custa da exploração dos recursos dos estados pobres do Sul, alertando para as consequências ambientais desta atuação.

“Estamos a espremer os bens do planeta. A espremê-los como se fossem uma laranja”, afirmou o chefe da Igreja Católica, segundo a agência Efe, que cita um vídeo divulgado sobre o tema da Jornada Mundial da Oração pela Criação.



Nesse vídeo, o Papa Francisco acusa os países e as empresas do Norte de terem enriquecido a explorar os recursos do Sul, gerando com isso uma “dívida ecológica”.

“Quem irá pagar essa dívida ecológica?, questionou, acrescentando que estes impactos ecológicos aumentam porque as multinacionais fazem fora dos seus países aquilo que não lhes é permitido fazer nos seus países de origem.

Nesse sentido, o pontífice defendeu que os recursos do planeta devem ser repartidos de “forma mais justa e equilibrada”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.