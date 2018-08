O papa Francisco evocou hoje, em Dublin, a sua “vergonha” e o seu “sofrimento” face ao “fracasso das autoridades eclesiásticas” para combater de forma adequada os “crimes ignóbeis” do clérigo na Irlanda.

Papa evoca "vergonha" pelo "fracasso" da igreja perante os abusos na Irlanda

O papa Francisco evocou hoje, em Dublin, a sua “vergonha” e o seu “sofrimento” face ao “fracasso das autoridades eclesiásticas” para combater de forma adequada os “crimes ignóbeis” do clérigo na Irlanda.

“O fracasso das autoridades eclesiásticas – bispos, superiores religiosos, padres e outros – para combater de forma adequada estes crimes ignóbeis suscitou justa indignação e continua a ser motivo de sofrimento e de vergonha da comunidade católica. Eu próprio, partilho estes sentimentos”, declarou perante as autoridades políticas e civis irlandesas, pouco após a chegada ao país.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu ao papa Francisco para usar a sua “posição” e influência para garantir que seja assegurada “justiça” às vítimas de abusos cometidos pelos eclesiásticos “no mundo inteiro”.

“As feridas estão ainda abertas e há muito a fazer para que as vítimas e os sobreviventes obtenham justiça, verdade e recuperação. Santo Padre, peço-lhe que use a sua posição e influência para que assim se cumpra aqui na Irlanda e no mundo inteiro”, declarou Leo Varadkar durante a visita do sumo pontífice à Irlanda.

O papa Francisco iniciou hoje uma visita de 36 horas à Irlanda para participar no Encontro Mundial das Famílias, em Dublin.

Na Irlanda, um dos países mais católicos do mundo, com cerca de 80% o relatório da comissão Ryan revelou, há nove anos, que mais de 25 mil menores foram violados por quatro centenas de religiosos entre 1914 e 2000 e as vítimas não deixaram de pedir que sejam adotadas medidas para combater a continuação dos abusos.



Entretanto, há três anos, os irlandeses tornaram legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, em 2017, escolheram um homossexual (Leo Varadkar) para liderar o governo, cabendo-lhe agora acolher o Papa.



João Paulo II, em 1979, fora o último Papa a visitar a Irlanda.

