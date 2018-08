"Não mostrámos qualquer cuidado com as crianças; foram abandonadas", escreveu o Sumo Pontífice, numa missiva muito crítica e em que pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos durante décadas por religiosos em diferentes países.

Papa escreve aos católicos por causa de abusos sexuais na Igreja

"Não mostrámos qualquer cuidado com as crianças; foram abandonadas", escreveu o Sumo Pontífice, numa missiva muito crítica e em que pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos durante décadas por religiosos em diferentes países.

Francisco tornou-se o primeiro Papa a dirigir uma carta aos cerca de 1,2 mil milhões de católicos existentes em todo o mundo, de acordo com um responsável do Vaticano, citado pelo diário The Guardian. Na missiva, que surge num contexto de novos escândalos sobre o assunto nos Estados Unidos, depois de outros episódios registados no Chile e na Austrália, o Sumo Pontífice critica duramente os religiosos que abusaram sexualmente de crianças ao longo de décadas em diferentes países, enquanto os líderes das igrejas se mostravam mais preocupados com as respetivas reputações, pedindo perdão por esses comportamentos.

"Não mostrámos qualquer cuidado com as crianças; foram abandonadas", escreveu o líder da Igreja Católica, de acordo com o jornal britânico, depois de o Vaticano ter divulgado hoje o texto, no quadro da viagem que Francisco irá realizar à Irlanda no fim de semana, mas também como uma espécie de reação às investigações realizadas no estado norte-americano da Pensilvânia: os dados do processo apontam no sentido de as últimas sete décadas terem sido um período em que mais de 300 religiosos cometeram abusos sexuais sobre crianças. "Os abusos foram, durante muito tempo, ignorados, mantidos em segredo, silenciados", escreveu, revelando determinação para que sejam impedidos mais casos e o seu encobrimento. "Percebemos que estas feridas nunca desaparecem e exigem que condenemos estas atrocidades, juntando forças para acabar de vez com esta cultura de morte".

Francisco não termina o texto sem classificar como "crimes" os abusos cometidos pelos religiosos. "Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e pelos dos outros. A consciência do pecado leva-nos ao reconhecimento dos erros, dos crimes e das feridas causadas no passado e permite-nos, no presente, estar mais abertos e empenhados numa jornada de renovada conversão", referiu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.