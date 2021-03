O Papa Francisco esteve em Mossul, cidade destruída pelo Estado Islâmico, para afirmar que Deus é um símbolo da paz e não da guerra.

Papa entre as ruínas de Mossul: "Não é legítimo fazer a guerra em nome de Deus"

Mossul já foi um bastião do Estado Islâmico depois da ocupação quase sem resistência das tropas da organização terrorista. A violência devastou a terceira maior do Iraque, conhecida como Nínive na bíblia. Sete anos depois, o Papa rezou diante de uma cruz contra o flagelo da guerra.

“Se Deus é o Deus da vida ―e é―, então não é lícito matar os nossos irmãos em Seu nome. Se Deus é o Deus da paz ―e é―, então não é lícito fazer a guerra em Seu nome”, afirmou, iniciando uma prédica inimaginável há poucos anos.



Cercado por edifícios destruídos, rezou pelas vítimas e recordou o sangue com o qual os jihadistas regaram o lugar. A organização terrorista prometeu invadir Roma, mas o foi o Papa católico que veio até à cidade para lembrar os que caíram às mãos do Estado Islâmico.

“Em Mossul, as trágicas consequências da guerra e das hostilidades são muito evidentes. É cruel que este país, berço da civilização, tenha sido atingido por uma tempestade tão desumana, com antigos lugares de culto destruídos e milhares e milhares de pessoas deslocadas à força ou assassinadas. Hoje, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fratricídio, a esperança é mais forte que a morte, a paz é mais forte que a guerra. Essa convicção fala com voz mais eloquente que a voz do ódio e da violência. E nunca poderá ser silenciada no sangue derramado por aqueles que profanam em nome de Deus percorrendo caminhos de destruição”, afirmou.

O Estado Islâmico marcava as casas dos cristãos em Mossul para que pudessem ser saqueadas com maior precisão. A barbárie provocou a fuga de cerca de 500 mil pessoas, 120 mil delas cristãs. Hoje, resta apenas um punhado de famílias. Uma tendência que se repetiu nesta zona do norte do país. Por isso, o terceiro e último dia da histórica visita do Papa ao Iraque foi destinado a dar consolo às minorias cristãs da região, perseguidas e obrigadas pelo ISIS a ir embora. Em 2013 havia cerca de 1,4 milhão de cristãos no país; hoje eles oscilam entre 200 mil e 300 mil. Somente 50% dos que fugiram durante a invasão jihadista retornaram ao Iraque.

O Papa seguiu depois para a cidade de Qaraqosh, a 32 quilómetros a sudoeste de Mossul, de maioria cristã, onde celebrou uma missa na catedral da Imaculada Conceição, reinaugurada há pouco, após a sua destruição em 2014, quando o ISIS a queimou e a utilizou como campo de tiro. Aqui o esperavam milhares de famílias que resistiram, apesar do assédio do grupo terrorista.

O Papa pediu aos fiéis, que o esperavam dos dois lados da estrada e no interior da catedral, sem respeitar quase nenhuma medida de segurança sanitária, que refizessem suas vidas aqui. “Este é o momento de reconstruir não apenas os edifícios, mas sobretudo os vínculos que unem comunidades e famílias, jovens e idosos”, declarou. “Dizemos não ao terrorismo e à instrumentalização da religião”, insistiu o Papa.



A jornada de domingo terminou com uma missa multitudinária em Erbil, dando fim a três intensos dias da primeira viagem realizada pelo Papa depois de 15 meses.



