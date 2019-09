Governo brasileiro tinha manifestado interesse em ter voz no encontro de bispos dedicada a discutir problemas socio-ambientais na Amazónia

Mundo 2 min.

Papa decide vetar políticos em encontro sobre Amazónia

Governo brasileiro tinha manifestado interesse em ter voz no encontro de bispos dedicada a discutir problemas socio-ambientais na Amazónia

A um mês da realização do Sínodo da Amazónia, marcado para outubro em Roma, o Vaticano prepara a lista final de convidados especiais do Papa Francisco para participar no encontro sobre a floresta tropical e decidiu vetar a participação de políticos com mandato.

“Não vêm políticos com mandato, nem militares. Não vão participar”, disse ao Estado de S. Paulo o cardeal D. Cláudio Hummes, relator-geral do Sínodo, nomeado pelo pontífice.

O governo brasileiro tinha manifestado, através de via diplomática e pelas Forças Armadas, o interesse de ter voz na assembleia mundial de bispos dedicada a discutir problemas socio-ambientais nos nove países “panamazónicos” e a presença católica na região. O presidente Jair Bolsonaro considera que há “muita influência política” no Sínodo.

O Papa abriu espaço aos convidados não religiosos, conhecidos como auditores e peritos, e deve convidar também personalidades mundiais, cientistas e ambientalistas para participar na reunião. “O Papa fala muito da necessária fundamentação científica”, afirmou D. Cláudio.

Um dos nomes brasileiros na lista é o do climatólogo Carlos Nobre. Vai participar nas primeiras atividades do Sínodo, que ocorrerá entre os dias 6 e 27 de outubro.

Há cerca de duas semanas, Nobre recebeu o convite oficial do Vaticano por e-mail. A lista completa ainda é mantida em sigilo pela Santa Sé, que aguarda as confirmações. Além de aproximadamente 250 bispos, vão fazer parte da assembleia outros líderes católicos, como padres e leigos, e representantes de povos indígenas.

Engenheiro eletrónico formado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e doutor em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, Nobre é um dos mais respeitados especialistas em mudanças climáticas do Brasil. Foi investigador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), além de ter passado por cargos de gestão em órgãos federais durante os governos do PT.

Para o climatólogo, a iniciativa do papa “reflete a enorme preocupação global com o futuro da Amazónia”. “Essa preocupação é amparada, em escala nacional, na forte oposição da sociedade como um todo ao desmatamento da Amazónia e, em escala regional, na necessidade de ouvir o anseio das comunidades indígenas e de outros povos da floresta que querem preservar os seus valores”, disse o investigador ao Estado de S. Paulo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.