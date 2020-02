O Sumo Pontífice apareceu, pela última vez em público, na quarta-feira, quando foi visto a tossir e a assoar-se durante a missa. Vaticano fala em "ligeira indisposição".

Papa cancela compromissos públicos pelo terceiro dia consecutivo

O Papa Francisco cancelou hoje os seus compromissos públicos oficiais pelo terceiro dia consecutivo, alegadamente devido a uma "ligeira indisposição", segundo informação do Vaticano.

O chefe da Igreja Católica, de 83 anos, que retirou parte de um pulmão devido a uma doença respiratória na juventude, nunca cancelou tantas audiências oficiais e eventos durante os sete anos que já leva o seu pontificado, segundos as agências internacionais.

De acordo com o gabinete de imprensa do Vaticano, o Papa Francisco vai continuar a trabalhar na residência de Santa Marta e a receber pessoas em privado.

Durante a manhã de hoje recebeu o chefe do gabinete dos bispos do Vaticano, o arcebispo da Ucrânia e os embaixadores do Líbano e da França.

Foram canceladas duas audiências oficiais no Palácio Apostólico, uma com uma organização internacional de bioética e outra com membros da ordem religiosa Legião de Cristo.

Francisco muda-se para o campo

Na segunda-feira, Francisco deverá deixar o Vaticano juntamente com funcionários da Santa Sé, para uma semana de exercícios espirituais no campo, no habitual retiro anual de início da Quaresma.

O Papa apareceu pela última vez em público na quarta-feira, quando foi visto a tossir e a assoar-se durante a missa de Quarta-Feira de Cinzas, levantando suspeitas de que padece de uma constipação.

No dia seguinte, cancelou uma missa e, na sexta-feira, a audiência com os participantes de uma conferência sobre inteligência artificial no Vaticano.

O Vaticano esclareceu que o Papa celebrou missa todas as manhãs, tendo recebido cumprimentos dos fiéis no final e passando depois o resto dos dias a trabalhar a partir de casa.

A natureza da doença do Papa Francisco não foi revelada, com o Vaticano a dizer apenas que o pontífice teve "uma ligeira indisposição".

A doença do Papa surge numa altura em que Itália está em alerta máximo por causa da epidemia de coronavírus, que já afetou mais de 800 pessoas, a maioria no norte do país.

