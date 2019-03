O Papa anunciou hoje a decisão de proceder à abertura, a 02 de março de 2020, dos arquivos relacionados com o pontificado do Papa Pio XII - entre 1939 e 1958 - durante uma audiência com responsáveis e funcionários do Arquivo Secreto do Vaticano.

Papa anuncia abertura à consulta dos arquivos do pontificado de Pio XII

Muitos acusam Pio XII de ter ignorado o Holocausto e não ter falado publicamente contra os crimes cometidos pelos nazis. O Vaticano diz que Pio XII fez um trabalho discreto de bastidores para salvar judeus e não piorar a situação com tomadas de posição públicas.

O Papa argentino, que foi acolhido pelo arcebispo português D. José Tolentino de Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, destacou uma figura que "conduziu a Barca de Pedro num dos momentos mais tristes e sombrios do séc. XX", marcado pela destruição da Segunda Guerra Mundial e pelo "período consequente de reorganização das Nações e a reconstrução pós-bélica".

Francisco lembrou o Papa Pio XII também como um homem cuja ação foi "questionada e estudada em vários aspetos, por vezes até colocada em discussão e mesmo criticada, não sem alguns preconceitos e exageros".

"A Igreja não tem medo da história, aliás, a ama e quer amá-la mais e melhor", frisou esta segunda-feira o Papa, que realçou Eugénio Pacelli como um pontífice que deixou sobretudo como legado as suas grandes "qualidades pastorais, teológicas, e também diplomáticas", pode ler-se no site da Ecclesia, Agência de Notícias da Igreja Católica em Portugal .

O Comité Judeu Americano (AJC na sigla original), um dos principais grupos judeus do mundo, congratulou-se com o anúncio. "Durante mais de 30 anos, o AJC pediu a abertura total dos Arquivos Secretos da Santa Sé do período da Segunda Guerra Mundial", afirmou o rabi David Rosen, diretor internacional dos assuntos inter-religiosos do AJC.

"É particularmente importante que especialistas dos principais institutos dedicados à memória do Holocausto em Israel e nos Estados Unidos avaliem objetivamente o melhor possível o registo histórico daquele que foi o mais terrível dos tempos, para reconhecer as falhas e os esforços feitos durante o período da Shoah [termo hebraico para Holocausto]", disse Rosen à agência Reuters.

