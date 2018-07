Norte-americano Theodore McCarrick, de 88 anos, afastou-se devido a acusações que datam de há cerca de 50 anos.

Papa aceita demissão de cardeal acusado de abusos sexuais

Membro do Colégio Cardinalício e arcebispo emérito de Washington, o cardeal Theodore McCarrick, de 88 anos, enviou uma carta ao Papa Francisco a demitir-se devido a acusações de abusos sexuais que datam de há cerca de 50 anos.

Em comunicado, o Vaticano anunciou que o Sumo Pontífice aceitara a demissão, ordenando "a sua suspensão de qualquer ministério público e com a obrigação de permanecer em oração e penitência até que as acusações sejam examinadas num julgamento canónico regular".

McCarrick foi o responsável pela arquidiocese de Washington entre 2000 e 2006, tendo ainda desempenhado as funções de bispo auxiliar de Nova Iorque. Depois da reforma, empenhou-se em viagens para defender os direitos humanos e divulgar mensagens contrárias à pedofilia de padres nos Estados Unidos.

De acordo com as agências Reuters e Associated Press, trata-se da primeira vez que um cardeal perde o título depois de uma denúncia devido a abusos, uma vez que outros foram afastados dos cargos e mantiveram os títulos.

A imprensa norte-americana divulgou informações segundo as quais há cerca de um mês foram apresentados elementos "críveis e fundamentados" no sentido de que McCarrick terá abusado sexualmente de um jovem de 16 anos há perto de meio século.

Mais tarde, uma pessoa apresentou-se e queixou-se de ter sido alvo de abuso sexual por parte de McCarrick quando tinha 11 anos. Seguiram-se queixas de vários ex-seminaristas que afirmavam ter sido forçados a dormir com McCarrick numa casa de New Jersey. McCarrick negou recordar-se do caso de há quase 50 anos, embora não fizesse qualquer comentário sobre as outras situações.

No entanto, o diário New York Times lembrou que, antes da promoção ao cargo na capital em 2000, foram estabelecidos acordos financeiros finalizados apenas em 2005 e 2007 acerca de homens que se queixaram de ter sido alvo de abusos por McCarrick há várias décadas.

