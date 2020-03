Conheça os conselhos dos psicólogos a seguir para escapar à onda de pânico que está a afetar cada vez mais pessoas.

Pânico do Covid-19. O outro vírus a combater

As medidas que os países têm tomado para tentar evitar uma pandemia de Covid-19 são cada vez mais amplas e restritivas, alterando as vidas e as rotinas na população. Os impactos negativos já se começaram a fazer sentir na economia, das bolsas aos setores de atividade mais próximos das comunidades, mas também nas escolas e locais desportivos, de conhecimento e cultura que são encerrados. Há regiões inteiras em quarentenas obrigatórias, como acontece em Itália, e outras com fortes medidas de contenção de liberdades e movimentos, como já se verifica no norte de Portugal. Milhares de pessoas, em todo o mundo, estão em isolamentos profiláticos e preventivos.

A par da doença em si, essa realidade dramática e alarmante, assemelha-se, nas situações mais extremas, a cenários pós-apocalípticos representados na fição e nos livros, o que faz com que os efeitos do coronavírus se façam sentir também na psique coletiva e individual dos cidadãos.

Este mês, foi publicado o primeiro estudo em grande escala sobre os distúrbios psicológicos causados na população chinesa desde a epidemia de Covid-19. A investigação, que começou a 31 de janeiro, com o surto em Wuhan, analisou a forma como medidas rígidas e de quarentena, que mantêm um grande número de pessoas isoladas, têm afetado a sua vida, concluindo que despoletaram vários problemas psicológicos, como ataques de pânico, ansiedade e depressão. Um outro grupo de investigadores chineses também publicou, na revista Lancet, um artigo sobre os impactos do isolamento nas crianças e jovens. A equipa verificou que factores de stress, onde se incluem a duração prolongada da epidemia, o medo de ficar infetado, frustração e tédio, desinformação, ausência de contacto presencial com colegas, amigos e professores, falta de espaço pessoal em casa e perda de rendimentos financeiros da família podem ter efeitos problemáticos ainda mais duradouros, do ponto de vista psicológico, nas crianças e adolescentes.

Segundo o estudo, os sintomas de stress pós-traumático são quatro vezes mais altos nas crianças que estiveram submetidas a quarentena. E estima-se que os efeitos nocivos possam ser ainda maiores em crianças que já sofrem de problemas físicos e mentais, pelo circulo vicioso criado por se estar confinado a um espaço fechado.

Em Portugal e no Luxemburgo os casos confirmados de infeção com Covid-19, somados entre os dois países, continuam a estar substancialmente abaixo das regiões do globo mais afetadas. Mas os planos de contingência já tomados, combinados com as notícias do mundo e com as redes sociais, leva a que os psicólogos já estejam em alerta para atuar em caso de crise. Esse é, pelo menos, o cenário contemplado em Portugal, que “dispõe de uma directiva que se aplicará, se necessário, para apoio psicossocial (...) e onde caso necessário poderá ser activada a bolsa de psicólogos para intervenção em crise e catástrofe”, refere o site da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

O organismo disponibilizou entretanto, no seu site oficial, literacia psicológica sobre o novo coronavírus e a tradução para português de materiais da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre “como lidar com o stress no surto de Covid-19” e “como ajudar as crianças a lidar com o stress no surto de COVID19”. Medida semelhante tomada pelo Ministério de Saúde luxemburguês, que, na sua página, colocou a informação genérica da OMS, em inglês, sobre como lidar com o stress durante o surto de Covid-19. No final de fevereiro, o Partido Pirata questionou mesmo a ministra da tutela, Paulette Lenert, sobre de que forma o governo pretendia informar a população sobre como gerir o stress e a ansiedade provocada pelo surto de COVlD-19, e sobre as medidas para sensibilizar os cidadãos a evitar comportamentos racistas ou xenófobos.

Esta é uma questão que, a par da culpabilização de quem está infetado, Isabel Trindade, vice-presidente da OPP, explica que pode ser combatida, do ponto de vista psicológico, pensando que “hoje foram os outros, amanhã podemos ser nós a passar o vírus, sem sabermos” e tendo em menos, que mesmo assumindo os gestos de autoprevenção e proteção recomendados pelas direções-gerais de saúde, “não é possível controlarmos tudo”.

Entre as ações, que podem ser tomadas, por cada cidadão, para mitigar os efeitos psicológicos da doença, a responsável aponta ao Contacto alguns procedimentos que podem ser facilmente adotados nesta altura e em caso de isolamento.

“Manter a rotina, levantar-se à mesma hora e arranjar-se como se fosse trabalhar, fazer exercício físico dentro de casa, ter uma alimentação equilibrada e pensar, sobretudo, que essa situação não vai durar para sempre” são pequenas ações que, segundo Isabel Trindade, ajudam as pessoas a encarar com maior tranquilidade esta fase. Arranjar rotinas novas, de lazer, para ter na esfera doméstica, e evitar a avalanche de notícias, as redes sociais e a desinformação são outros dos conselhos. “Temos de gerir a informação dia a dia, semana a semana. Quando há muita informação as pessoas leem nuns sítios umas coisas, noutros outras, e depois fazem um enviesamento. Muitas vezes leem de acordo com a preocupação que têm e não o que lá está escrito.” Por isso, alerta: os que têm mais responsabilidades “só devem partilhar informação que é absolutamente fidedigna, incluindo nas suas contas pessoais”. Para não haver stress acrescido, deve-se evitar a exposição a informações que não privilegiem canais de entidades oficiais e não querer “saber tudo ao minuto”. No limite, essa ansiedade pode levar ao extremo oposto, ou seja, a um otimismo inconsequente, que também deve ser contido. “Perante uma situação que causa medo podemos ter várias reações e uma delas pode ser o fazer de conta que a situação não existe”. A psicóloga defende que as pessoas, na impossibilidade de quererem controlar tudo, se devem focar naquilo que está ao seu alcance. “O que é que nós podemos fazer? Podemos seguir aquelas medidas simples e que estão em todos os sítios”, de higiene e distanciamento social. “É habituarmo-nos a estes gestos, que acabarão por se tornar numa rotina e que são o que está provado que podemos fazer”.

Em Portugal, não tem havido, para já, um aumento de casos reportados à ordem, por parte dos profissionais, relativamente a um agravamento de sintomas ou patologias do ponto de vista psicológico, relacionados com o coronavírus.

A responsável acredita que a maior parte das pessoas não desenvolverá "nenhuma doença mental por estar em isolamento ou quarentena" e considera precoce haver já estudos definitivos sobre uma situação que está ainda a decorrer, mas sublinha as recomendações da OMS para atenuar os contextos de isolamento, tanto de adultos como de crianças, e defende que as que já têm patologias mentais devem falar sobre isto com os profissionais de saúde que as acompanham, pois "estão mais sujeitas neste momento a lidar mal com a situação".