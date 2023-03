A teoria de que o vírus SARS-CoV-2 se disseminou no mundo depois de um acidente laboratorial em Wuhan ganha nova força nos EUA. China contesta.

Covid-19

Pandemia terá sido causada por fuga de laboratório, diz FBI

Um acidente de laboratório na cidade chinesa de Wuhan, é a causa mais provável da pandemia da covid-19, declarou o diretor do FBI, Christopher Wray, na terça-feira, dois dias depois do Departamento de Energia dos EUA ter apresentado uma teoria semelhante.



"O FBI acredita há algum tempo que a origem da pandemia está muito provavelmente relacionada com um incidente laboratorial em Wuhan", disse o responsável pelos serviços secretos dos EUA, numa entrevista com a Fox News, contrariando a teoria de que a covid-19 tivesse tido uma causa natural.

Esta teoria de uma fuga acidental do laboratório em Wuhan, a cidade chinesa onde começou a pandemia da Covid-19, é também vincada por um novo relatório do Departamento de Energia dos EUA, segundo revelaram fontes anónimas citadas pelo The Wall Street Journal, o New York Times e a CNN.

O Wall Street Journal declara também que a hipótese da fuga laboratorial ser intencional e visar uma arma biológica foi descartada.

A imprensa norte-americana realça, contudo, que esta nova análise está a ser divulgada "com um baixo nível de confiança" pelo Departamento de Energia, que supervisiona os laboratórios biológicos.

A comunidade de inteligência dos EUA está agora ainda mais dividida, com alguns a acreditarem que o Covid-19 ocorreu através da transmissão natural.

O diretor do FBI,Christopher Wray, defende que a causa mais provável da pandemia tenha sido uma fuga acidental do laboratório chinês. AFP

Na mesma entrevista, Christopher Wray também acusou a China de tentar bloquear a investigação conduzida pelos EUA sobre as causas da pandemia que eclodiu no início de 2020, matando quase 7 milhões de pessoas desde então e que abalou o mundo.

"O governo chinês (...) fez o seu melhor para tentar impedir e confundir o trabalho que estamos a fazer, o trabalho que o nosso governo americano e os nossos parceiros estrangeiros próximos estão a fazer", realçou o diretor do FBI.

Para a comunidade científica, é crucial determinar a origem da pandemia de Covid-19, a fim de melhor prevenir e combater uma futura onda epidémica.

Tanto a Organização Mundial de Saúde como a comunidade científica internacional consideram que a pandemia terá sido originada pela transmissão natural do Sars-CoV-2 de um animal para o ser humano, no mercado de Wuhan.

China contesta teoria

Pequim já reagiu e contesta “vigorosamente” a possibilidade de fuga laboratorial revelada pelo FBI. “Esta teoria de uma fuga de laboratório é incapaz de desacreditar a China, apenas mina ainda mais a própria credibilidade" dos serviços secretos norte-americanos, reagiu Mao Ning, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

"Dadas as mentiras, enganos e inúmeros delitos cometidos pelos serviços secretos norte-americanos, as suas conclusões não têm qualquer credibilidade", vincou Mao Ning numa conferência de imprensa, quarta-feira. Esta porta-voz chinesa reiterou ainda a ideia de que a Organização Mundial de Saúde (OMS) também deveria analisar os laboratórios dos EUA, particularmente o de Fort Detrick, no centro da investigação do bioterrorismo dos EUA.

"Os EUA devem respeitar a ciência e os factos, cooperar com a OMS o mais rapidamente possível, convidar peritos internacionais para conduzir investigações sobre a origem do vírus e partilhar os resultados com a comunidade internacional", vincou.

Com AFP

