As autoridades de saúde de San Marino afirmam que a maioria da população deste pequeno país no centro de Itália não pode circular livremente dentro da União Europeia porque foi vacinada com Sputnik V.

San Marino denuncia discriminação na circulação de cidadãos vacinados com a Sputnik V

Apesar da decisão dos 27 estados membros da UE de aprovar os certificados de San Marino, o bloco europeu continua a recusar aceitar as vacinas russas e o ministro da Saúde de San Marino, Roberto Ciavatta, comentou numa entrevista com ao meio russo RT que está a trabalhar com as autoridades italianas para encontrar uma solução.



"Temos alguns problemas para reconhecer a mobilidade dos nossos cidadãos em Itália porque o nosso passe verde com [certificado] é reconhecido pela UE, mas apenas para pessoas em San Marino vacinadas com a Pfizer", explicou Ciavatta.

"Assim, 94% da nossa população vacinada com a Sputnik V tem problemas em ir a Itália e utilizar serviços como restaurantes ou cinemas ou outros espaços fechados. Por isso, estamos agora a trabalhar com o Governo italiano para encontrar uma solução para este problema", acrescentou. Uma das soluções possíveis é "encontrar uma solução não com base no tipo de vacina, mas tendo em conta os anticorpos presentes nos nossos cidadãos".

O responsável pela pasta da saúde recordou que a campanha de vacinação começou em março, cerca de dois meses mais tarde do que o resto dos países da UE.

"Isto porque tínhamos um acordo com Itália e a UE para a entrega a San Marino de vacinas Pfizer e AstraZeneca. Mas até fevereiro tivemos zero doses de vacina na República de São Marino e a situação pandémica nessa altura era muito difícil para nós", descreveu.

"Por isso, precisávamos de outra solução para iniciar a campanha de vacinação. Era necessário nessa altura iniciar a nossa vacinação e a única vacina que podíamos encontrar no mundo era a Sputnik V".

O ministro detalhou que as autoridades sanitárias de San Marino realizaram estudos sobre a eficiência e segurança da vacina russa e estudaram publicações científicas sobre a mesma, trabalhando em estreita colaboração com o Instituto Spalanzani em Roma e a Universidade de Bolonha.



"Temos dados que garantem a sua eficácia, estamos mais perto dos 100% de eficácia da vacina. E todos os cidadãos desenvolveram anticorpos com a vacina Sputnik V", sustentou.

Também salientou que a vacina russa ainda não é reconhecida na União Europeia por razões políticas. Por outro lado, autoridades em várias regiões de Itália estão a pressionar o Ministério da Saúde para autorizar a entrada de pessoas vacinadas com a Sputnik V.

