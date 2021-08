As autoridades de Ibiza querem contratar agentes estrangeiros entre os 30 e os 40 anos para travarem em ajuntamentos ilegais.

Ibiza procura estrangeiros para se infiltrarem em festas ilegais como agentes à paisana

É uma oferta de trabalho insólita e que reflete a batalha que a humanidade empreende contra a pandemia. Conhecida como ilha da festa noturna, as autoridades de Ibiza procuram os ajuntamentos ilegais contratando estrangeiros entre os 30 e os 40 anos dispostos a infiltrarem-se nestes grupos.

Atualmente, Ibiza regista uma taxa de incidência de covid-19 que atingiu os 1.814 casos por 100 mil habitantes. Com os espaços de diversão noturna fechados devido às restrições, as autoridades atribuem o aumento de casos às festas ilegais.

Ao Diario de Ibiza, um funcionário da autarquia local, Mariano Juan, recordou que "as festas e ajuntamentos sempre representaram um problema para a ordem pública" mas agora "o problema é que propagam um vírus". Nesse sentido, admitiu a dificuldade de encontrar elementos entre os habitantes locais que se queiram infiltrar nestas festas ilegais. Daí a opção de procurar no estrangeiro.

A maioria das festas sem autorização são realizadas em residências privadas e promovidas nas redes sociais ou em estabelecimentos turísticos. Com a polícia local sobrecarregada, o Governo decidiu procurar candidatos através de uma empresa.

Mas a ideia foi criticada pelas autoridades políticas da administração regional. O deputado Vicent Torres pediu às autoridades que apresentassem “propostas sérias com consciência legal”, em vez de “agirem de forma irresponsável, lançando ideias com as quais não podemos concordar”.

