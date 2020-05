São verdadeiras auto-estradas marítimas e por elas passam 80% do transporte mundial de mercadorias. Com portos encerrados em todo o mundo, uma parte dos 1,2 milhões de trabalhadores marítimos não pode pisar terra firme e desespera dentro dos navios à espera de autorização para poder regressar a casa. Outra está em casa, sem salários, e não pode regressar aos navios.

Pandemia deixa trabalhadores marítimos sem terra firme

Bruno Amaral de Carvalho

Todas as semanas, vários navios fazem a ligação marítima entre a costa continental portuguesa e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. São auto-estradas que se abrem pelo oceano para abastecer as populações das ilhas e a responsabilidade está a cargo das tripulações destas embarcações. É o caso de Valter Delgadinho, que assume a posição de imediato num navio que faz a rota para a Madeira com produtos alimentares nos contentores.

Com a pandemia do novo coronavírus é um dos muito homens e mulheres que permanecem no mar sem poder pisar terra firme. Ao telefone, a partir de Leixões, onde está atracado, explica ao Contacto que estão 15 tripulantes a bordo sem poderem sair devido às restrições impostas em todo o mundo aos trabalhadores marítimos. “O meu contrato acabou em fevereiro e acabei por pedir uma extensão mas, numa situação normal, os nossos contratos já tinham acabado e toda a gente tinha sido rendida. Aqui, cinco tripulantes chegaram já ao fim do contrato e não podem sair”, explica.

Muitos dos que estão a bordo são estrangeiros e, mesmo que as autoridades portuguesas permitissem a saída, teriam de viver depois a odisseia de chegarem aos seus países quando não há praticamente voos. É o caso do MSC Fantasia, atracado no terminal de cruzeiros de Lisboa depois de um acordo com o governo português para o desembarque dos passageiros, e em cujo navio permanece ainda a tripulação, maioritariamente argentina, sem solução à vista.

No caso da embarcação onde trabalha Valter Delgadinho, a possibilidade de os tripulantes poderem comunicar com as famílias a cada dois dias ajuda a encurtar a distância mas o imediato assume que “estão sempre ansiosos para chegar a terra para ligarem”.

Mas a situação no mar é um barril humano de pólvora. As restrições deixaram uma parte dos trabalhadores marítimos encalhados no mar muito para além dos seus contratos e outra parte em terra, sem salário, à espera do dia em que possam regressar ao mar para substituir os seus companheiros e superar as dificuldades financeiras. Neste momento, enfrentam um risco acrescido de infeção sem terem acesso a cuidados médicos em terra quando o mundo depende de um setor que representa 80% do transporte mundial de mercadorias. A Organização Marítima Internacional (ICS, nas siglas em inglês) exige que os seus trabalhadores sejam considerados essenciais

"O problema é simplista, mas a solução é complexa", afirmou Guy Platten, secretário-geral da estrutura à Aljazeera a 24 de abril. No mês passado, a ICS lançou um apelo ao mundo para que os marinheiros possam circular livremente. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) fez um apelo semelhante para que sejam levantadas as restrições a fim de manter o comércio transfronteiriço global.

Platten explicou à Aljazeera que receia que as restrições às viagens persistam mesmo quando os países comecem a aliviar as medidas de confinamento. "Esta é uma crise iminente. Temos de conseguir que os governos classifiquem os marítimos como trabalhadores essenciais. Precisamos destas pessoas para manter o mundo abastecido".

O Contacto falou com um dos pilotos de um navio que se encontra na Índia e que deu a conhecer a complexa situação a bordo. “Temos vários tripulantes cujo contrato expirou e a empresa não consegue fazer a troca. Os portos estão fechados, as viagens de avião são praticamente inexistentes. Os tripulantes estão preocupados porque não vêem luz ao fundo do túnel. Não sabem quando poderão voltar para casa”, descreveu este trabalhador marítimo que pediu anonimato.

De acordo com este piloto, são 1,2 milhões de trabalhadores que transportam todo o tipo de mercadorias essenciais à vida das pessoas em terra e que se sentem “desrespeitados” porque ninguém pensa neles. “Existe muita conversa das mais diversas autoridades, mas efectivamente nada mudou”, denunciou. Para o marinheiro, a solução seria abrir alguns portos “posicionados estrategicamente” e fazer uma ponte entre os navios e os aeroportos com os necessários testes e isolamento durante 14 dias. Sobre os tripulantes que estão em terra sem trabalhar considera que os Estados “deveriam apoiá-los de maneira a que consigam sobreviver”. “Com a liberalização dos contratos dos trabalhadores marítimos, estes perderam uma série de direitos que neste momento seriam importantes para a sua sobrevivência”, considera.

Sem puderem recorrer a assistência médica em terra, o piloto afirma que já há já casos de depressão e fala do caso extremo de um comandante na Indonésia “que se mandou ao mar com uma jangada salva-vidas”.

