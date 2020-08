A decisão foi tomada depois de chegar a acordo com os Emirados Árabes Unidos. Palestinianos estão contra entendimento que é "recompensa aos crimes da ocupação israelita".

Palestina. Israel anuncia suspensão temporária da anexação da Cisjordânia

Israel anunciou a suspensão temporária da anexação da Cisjordânia na quinta-feira após ter chegado a um acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos com o beneplácito dos Estados Unidos. Dentro do acordo, há luz verde à normalização das relações diplomáticas entre os dois países.

"Este avanço histórico da diplomacia fará avançar a paz na região do Médio Oriente e é uma prova da diplomacia e visão ousadas dos três líderes e da coragem dos Emirados Árabes Unidos e de Israel para traçar um novo rumo que libertará um grande potencial na região", lê-se numa declaração conjunta dos líderes dos três países.

Nos termos do acordo, Israel concordou em suspender a anexação dos territórios da Cisjordânia. "Como resultado deste avanço diplomático e do pedido do Presidente Trump com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Israel suspenderá a declaração de soberania sobre as áreas delineadas no documento 'Visão para a Paz' do Presidente e centrará agora os seus esforços na expansão dos laços com outros países do mundo árabe e muçulmano", afirmou.

O documento afirma que as delegações vão reunir-se "nas próximas semanas para assinar acordos bilaterais sobre investimento, turismo, voos diretos, segurança, telecomunicações, tecnologia, energia, cuidados de saúde, cultura, ambiente, estabelecimento de embaixadas recíprocas e outras áreas de benefício mútuo".

Na sequência do anúncio do acordo, o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu escreveu na sua conta do Twitter que era "um dia histórico". Durante um discurso, Netanyahu também reiterou que "a paz total e oficial" com Abu Dhabi conduzirá a "um futuro maravilhoso" para ambas as partes.

No entanto, anunciou que apenas suspendeu temporariamente os seus planos de anexação dos territórios da Cisjordânia e que não há "mudanças" na sua intenção a este respeito, acrescentando que espera que a anexação seja feita em coordenação com Washington.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan afirmou que o acordo foi alcançado durante uma conversa telefónica para impedir "a futura anexação israelita dos territórios palestinianos". Pelo seu lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Anwar Gargash, salientou que se tratava de "um feito diplomático significativo" e apoiou "a convicção dos EAU de que o estabelecimento de relações normais com Israel lhes permitirá desempenhar um papel direto e construtivo na melhoria da segurança e estabilidade na região".

Por outro lado, dois dos maiores movimentos palestinianos, Hamas e Fatah, rejeitaram o acordo alcançado por Israel e pelos Emirados Árabes Unidos.

"Este anúncio é uma recompensa pelos crimes da ocupação israelita", disse o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum. "A normalização [das relações entre Israel e os EAU] é uma facada nas costas para o nosso povo", disse ele.

Por seu lado, Abbas Zaki, membro do comité central da Fatah, declarou que o acordo mostra "a dependência absoluta dos inimigos da nação árabe". Na sua opinião, a medida equivale à "eliminação total de todas as decisões das cimeiras das nações árabes" e ao abandono do "dever nacional, religioso e humanitário" para com os palestinianos.

"Eu não gostaria que um árabe caísse nesse pântano", disse, referindo-se à normalização das relações com Israel. O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas convocou uma "reunião de emergência" das autoridades palestinianas na sequência do acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

Desta forma, os EAU tornam-se no terceiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, depois do Egipto e da Jordânia, que o fizeram em 1979 e 1994, respetivamente, através da assinatura de acordos de paz. É também o primeiro Estado do Golfo Pérsico a decidir estabelecer relações com Israel.

