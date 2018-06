Foi o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, quem deu a indicação de que o barco poderia entrar no porto de Valência.

Palermo quis receber migrantes mas a Espanha antecipou-se

Afinal, o Aquarius, navio da ONG designada SOS Mediterrâneo, com 629 imigrantes vindos do norte de África que Matteo Salvini rejeitou receber em Itália, vai ser acolhido em Valência, após indicação do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e depois de Palermo ter manifestado disponibilidade para contrariar as indicações de Salvini.

Face às indicações de Sánchez, o homólogo italiano, Giuseppe Conte, apressou-se a deixar um agradecimento por este "gesto de solidariedade". Já Salvini não foi capaz de semelhante atitude, optando pelo contrário: "Levantar a voz compensa".



Antes, já o edil local de Palermo, Leoluca Orlando, se manifestara disponível para acolher quem buscava abrigo.

"A cidade que, segundo o seu nome, é todo um porto, esteve e sempre estará pronta para receber os barcos civis ou de soldados comprometidos com o salvamento de vidas no Mediterrâneo", escreveu Orlando na sua conta do Twitter.



"Estes navios e homens respeitam o direito do mar e o direito internacional, salvando da morte os homens, mulheres e crianças que alguns desejariam entregar nas mãos do crime internacional", acrescentou.



E não se esqueceu de deixar críticas a Salvini: "A violar o direito internacional, que impõe a prioridade de salvar vidas, está o ministro italiano do Interior que, uma vez mais, demonstrou que estamos perante um governo de extrema-direita".





