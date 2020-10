Mike Pompeo que está em Roma criticou a relação entre o Vaticano e a China na véspera de se reunir esta manhã com representantes da Santa Sé.

Mundo 3 min.

Palavras de Mike Pompeo sobre relações entre Vaticano e China irritam Santa Sé

Mike Pompeo que está em Roma criticou a relação entre o Vaticano e a China na véspera de se reunir esta manhã com representantes da Santa Sé.

As relações entre o governo dos Estados Unidos e o Vaticano têm atingido mínimos históricos desde que Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos. As acusações de perseguições e guerras intestinas, dentro da Igreja norte-americana, são frequentes. O último confronto, a poucas tempo das eleições presidenciais, deu-se com a renovação das relações entre a Santa Sé e a China para unificar a Igreja Católica dentro do gigante asiático e evitar conflitos. Os Estados Unidos estão a recorrer a pressões para evitar esse acordo mas o Vaticano está a perder a paciência quando se espera a visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, esta quinta-feira na Santa Sé, de acordo com o El País.

A primeira paragem de Pompeo foi num simpósio na embaixada dos Estados Unidos junto da Santa Sé, onde afirmou que em nenhum lugar a liberdade religiosa está mais sob ataque do que na China. Esta é uma forma óbvia de disparar publicamente contra o Vaticano pela sua aproximação ao país e a renovação do acordo assinado há dois anos para nomear conjuntamente os bispos e pôr fim à Igreja subterrânea que durante anos tem sido uma fonte de conflito, aponta o El País. As palavras causaram enorme agitação com o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, a lamentar a forma como a reunião foi organizada e o tom utilizado.

Desta vez, o Papa não receberá Pompeo como havia feito em outubro passado numa audiência privada. A justificação formal é que não quer que seja interpretado como estar a tomar partido no meio de um processo eleitoral mas tem sido notória a antipatia de Francisco com Donald Trump.

Gallagher criticou em termos inequívocos a forma como decorreu o simpósio. "Ouviu-me mencionar a China? Não me ouviram dizer o nome de nenhum país, não nomeamos e não culpamos ninguém. Este é um dos princípios da diplomacia do Vaticano", afirmou aos meios de comunicação social italianos, segundo o El País.

"Só tinha dois minutos, se tivesse sido convidado a falar durante 40 minutos teria dito mais", prosseguiu. "Quando as visitas são preparadas desta forma, a altos níveis, as agendas são negociadas em privado, os representantes falam e depois a decisão é tomada", acrescentou Gallagher, visivelmente incomodado. Pompeo já tinha criticado o acordo num artigo em que dizia que este estava a pôr em perigo "a autoridade moral" da Igreja e pediu à Santa Sé "coragem" para o impedir.

Os Estados Unidos, em plena guerra comercial com a China, estão a aproveitar a tensão para tentar impedir Francisco na sua intenção de avançar com um plano que poderia levar ao restabelecimento de relações diplomáticas entre o Vaticano e a China. "O Vaticano está a pôr em risco a sua autoridade moral se renovar o acordo", reafirmou Pompeo numa mensagem publicada na sua página do Twitter no dia 19 de setembro.

O Secretário de Estado norte-americano chegou a Roma vindo da Grécia na quarta-feira de manhã. A agenda inclui uma reunião com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio. O encontro centrou-se mais uma vez nas relações com a China. A Itália foi o primeiro país europeu a aderir à Rota da Seda e os EUA já alertaram para os perigos do acordo. Pompeo e Di Maio apareceram numa conferência de imprensa conjunta no final da conversa, na qual o secretário de Estado afirmou que a Itália deve estar atenta à "segurança e privacidade dos seus cidadãos" face à ingerência chinesa e ao desenvolvimento da tecnologia 5G.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.