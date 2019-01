Em 2017, o primeiro filho do casal morreu subitamente enquanto caminhava na praia. Desde domingo, os pais aguardam pelo resgate do segundo filho, de apenas dois anos, que caiu num poço com 100 metros de profundidade, em Málaga, sem saber se a criança voltará com vida ou não.

Pais do menino que caiu no poço vivem dupla tragédia

Há mais de quatro dias que os pais de Julen, o menino de dois anos que caiu no poço, vivem em angústia. A tragédia repete-se para o casal que, há menos de dois anos, perderam o primeiro filho, Óliver, de apenas três anos. Segundo os moradores do bairro onde o casal reside, em El Palo, na Espanha, na primavera de 2017, os pais estavam a passear com a criança na praia quando ela morreu subitamente, de insuficiência cardíaca. "Foi uma grande tragédia para a família", explica Bienvenido Ariza, dono de um negócio ao lado do bloco onde residem os avós de Julen ao jornal espanhol El País. Segundo os vizinhos, a mãe deixou de ser a mesma desde a morte do primeiro filho. Agora, todos esperam por um milagre. "A esperança é a última a morrer", acrescentou um vizinho da família.

Foto: Bomberos AB/ Twitter

O casal vive há alguns anos na zona costeira de Virgina, perto do município de Totálan, em Málaga, local onde se encontra o poço para onde Yulen escorregou. O buraco tinha sido aberto para prospeção de água, mas não estava protegido nem sinalizado. A família estava a preparar uma paella (prato típico espanhol) com outros familiares quando se apercebeu de que Julen, que estava a brincar com um primo de um ano e meio, escorregou para o poço. "O menino caiu de pé, com os braços para cima. Foi o seu pai que o viu cair", contou um amigo do casal ao jornal El Español. "Ele tentou agarrá-lo, colocou os braços para agarrá-lo, mas não conseguiu fazer nada e o menino deslizou para o fundo. O pobre José ainda chegou a tocar nas mãos do seu filho".

Os familiares reportaram às autoridades que ouviram a criança chorar durante a queda, mas depois permaneceu o silêncio. Esta quarta-feira, as equipas de resgate encontraram cabelo de Julen, misturado no material sólido que foi extraído do poço, que passou por um teste de DNA e foi comparado com o dos familiares do menino, segundo a agência EFE. "Isso leva-nos a confirmar a estratégia de sugar o poço para tentar chegar ao lugar onde a criança está", disse o diretor da Guarda Civil, Felix Azón, que, no entanto, insistiu que se mantêm em cima da mesa todas as outras opções de resgate.

O buraco é demasiado estreito para permitir que alguém desça por isso as autoridades estão a estudar todas as alternativas possíveis para tentar chegar ao fundo do poço e resgatar a criança. Nas últimas horas foram iniciados trabalhos alternativos, em concreto a construção de dois túneis, um paralelo ao poço e outro oblíquo, para tentar chegar ao local onde as autoridades julgam estar Julen, a 80 metros de profundidade. Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.



Foto: Bomberos De Málaga/Europa Press

Algumas empresas privadas estão também a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança. Os pais de Julen estão a acompanhar as ações das equipas de busca e têm recebido o apoio de psicólogos no terreno.

