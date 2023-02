Pais abandonam bebé no aeroporto e tentam embarcar em voo para Bruxelas

Um casal deixou o bebé no check-in do aeroporto de Tel Aviv, Israel, por se recusar a pagar bilhete para a criança e tentou entrar no avião. Foram detidos.

Redação Um casal deixou o bebé no check-in do aeroporto de Tel Aviv, Israel, por se recusar a pagar bilhete para a criança e tentou entrar no avião. Foram detidos.

Um casal com passaportes belgas foi detido no aeroporto de Tel Aviv, Israel, por ter abandonado o filho bebé no check-in e tentado embarcar no voo para Bruxelas, Bélgica, na terça-feira.

O casal chegou ao Aeroporto de Ben-Gurion, em Tel Aviv, Israel, para embarcar num voo da Ryanair para Bruxelas. Levavam consigo o filho bebé num carrinho. Já estavam atrasados e no check-in foi-lhes pedido o bilhete da criança. Os pais não tinham comprado, por pensarem não ser preciso, e recusaram-se a comprar o bilhete.

O casal tomou então a decisão de deixar o bebé no carrinho onde o transportavam no próprio local do check-in da Ryanair, e continuaram caminho para o embarque no avião com destino à Bélgica, noticiou o jornal israelita Jerusalem Post.

De acordo com o gerente do balcão do check-in da Ryanair naquele aeroporto, entrevistado pelo canal de televisão N12, todos ficaram em estado de choque quando se aperceberam que os pais optaram por abandonar o bebé. "Nunca vimos nada assim", declarou este responsável, citado pelo Jerusalem Post. "Não podíamos acreditar no que estávamos a ver", acrescentou.

A Ryanair declarou à CNN que o funcionário do check-in da Ryanair chamou a polícia do aeroporto quando percebeu que o bebé tinha sido abandonado no local.

A Autoridade Aeroportuária de Israel confirmou o caso à CNN: “Um casal e um bebé com passaporte belga chegaram para embarcar num voo no Terminal 1 sem terem bilhete para o bebé. O casal também chegou atrasado para o voo, já o check-in do voo tinha sido encerrado.

O casal deixou o carrinho com a criança e correu em direção ao controlo de segurança do Terminal 1 na tentativa de chegar ao portão de embarque do voo.

Contactado pela CNN um porta-voz da Polícia de Israel declarou que o assunto pareceu ter ficado resolvido no aeroporto e que a criança já estava com os pais.

