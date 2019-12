Apesar de Greta se ter tornado num símbolo mundial de alerta para os problemas ambientais do planeta e combate às alterações climáticas, o pai da jovem sofre por ela.

Mundo 2 min.

Pai de Greta confessa: 'Ela está feliz, mas eu estou preocupado'

Ana TOMÁS

Svante Thunberg, o pai de Greta Thunberg, confessa que a filha é muito mais feliz desde que se tornou numa ativista mundial contra as alterações climáticas, mas que isso o deixa preocupado, sobretudo pelos comentários de "ódio" que ela enfrenta, segundo afirmou à BBC.

Apesar de Greta se ter tornado, desde há um ano, num símbolo de todos aqueles que alertam há várias décadas para os problemas ambientais e para o impacto do efeito de estufa no planeta e ter mobilizado milhões de jovens (e adultos) para protestos e greves que visam mais ação ambiental, por parte dos poderes políticos, o pai da jovem defende que chegou a pensar que era "má ideia" a filha assumir a "linha da frente" do combate às alterações climáticas.

Svante Thunberg também admite que"não apoiava" o facto de essa demanda obrigar a jovem de 16 anos a faltar às aulas.

Combate às alterações e à depressão

As alterações climáticas não são o único combate de Greta. À BBC, o pai da ativista revela que a filha lutou contra uma depressão durante "três ou quatro anos".

"Parou de falar...parou de ir à escola", conta, acrescentando que essa fase culminou naquele que é o "grande pesadelo de um pai", quando Greta deixou de querer comer.

Os pais de Greta passaram a ficar mais tempo em casa com ela e com a irmã mais nova, Beata, tendo a mãe, Malena Ernman, cantora de ópera sueca e antiga concorrente da Eurovisão, cancelado vários contratos para que a família pudesse estar toda junta nesse período.

Foi também nessa altura que Greta foi diagnosticada como síndrome de Asperger, uma forma de autismo, que, atualmente, é vista pela própria Greta como uma forma de "ver as coisas fora da caixa" e, no caso do clima, trazer à tona o que centenas de cientistas e académicos têm vindo a afirmar.

O apoio de Guterres

Eleita personalidade do ano de 2019, pela revista Time, e convidada a falar na ONU, Greta e o seu discurso e ações encontram apoio nas palavras do secretário geral desta organização, António Guterres.

O líder das Nações Unidas dedicou o seu discurso de Ano Novo à força dos “empenho ativo” dos jovens e ao reforço do alerta para o perigo das alterações climáticas.

“As alterações climáticas não são apenas um problema a longo prazo, mas um perigo claro e presente (...) Não podemos dar-nos ao luxo de ser a geração que ignorou esta realidade e comprometeu o futuro do planeta”, afirmou o antigo primeiro-ministro português na mensagem de cerca de um minuto e meio, e transmitida pela Internet.

Segundo o secretário-geral da ONU, citado pela Lusa, os jovens são “a maior fonte de esperança” e o mundo precisa do seu “empenho ativo”. “Continuem a pensar em grande. Continuem a superar barreiras. E continuem a pressionar”, incitou Guterres, para quem a nova geração “está na linha da frente da luta por um mundo melhor”.