Pai de bebé com doença da Matilde é preso por gastar dinheiro para tratar filho

Paula SANTOS FERREIRA

O pai de um menino brasileiro, de um ano e sete meses, que tem a mesma doença da bebé Matilde, foi ontem detido, estando acusado de estar a gastar o dinheiro que a família angariou através de campanhas de solidariedade nas redes sociais para poderem pagar o medicamento Spinraza, já disponível em Portugal, mas não no Brasil, e que custa cada dose cerca de 300 reais (71 euros).

Ao todo os pais de João Miguel, que residem em Minas Gerais, terão angariado um milhão de reais (238 mil euros), segundo as autoridades policiais, graças à solidariedade dos brasileiros para adquirir o medicamento que prolonga a vida do menino que sofre de Atrofia Muscular Espinhal, tipo 1.

O Spinraza é o medicamento que a bebé Matilde está agora a tomar, enquanto aguarda pelo novo Zolgensma e são necessárias várias doses por ano. O ministério da saúde brasileiro já está a negociar a disponibilização do Spinraza no país, mas este só deverá estar disponível para outubro.

Entretanto, a família de João Miguel, que tem um irmão de 10 anos, tenta que o menino receba o tratamento o quanto antes. Só que o pai do menino, Mateus Henriques Alves, de 37 anos, decidiu alegadamente gastar o dinheiro destinado à compra do medicamento, às escondidas da família. Deu uma desculpa à mulher e saiu da pequena cidade Conselheiro Lafaiete, onde a família reside, na região de Minas Gerais, instalando-se em Salvador da Bahia.

Vida de luxo e gastos de milhares

Mateus passou a levar uma verdadeira vida de luxo naquela cidade, “gastando dinheiro de maneira indevida”, contou a polícia ao site Estado de Minas. O homem morava num aparthotel em frente à praia e gastava o dinheiro da campanha de solidariedade “em festas, roupas, fios de ouro e até canabis”. Ao todo, segundo a polícia, terá “gasto 600 mil reais” (143 mil euros) do montante angariado na campanha para tratar o filho.



Foi a mãe de João Miguel e mulher de Mateus quem alertou a polícia. “Há 15 dias, a mãe procurou-nos e contou-nos que o marido estava com um comportamento estranho desde maio. Que começou a afastar-se da família e a não participar com empenho nas campanhas para o filho”, declarou ao site Estado de Minas o comissário da polícia Daniel Gomes da esquadra de Conselheiro Lafaiete. Além de que, acrescentou, "a mãe apresentou-nos extratos bancários com a redução dos saldos das contas da campanha". Atualmente, o homem estava desempregado.

As autoridade policiais explicaram que por estes dias tinham recebido uma informação de que o pai de João Miguel estaria em Salvador e a polícia da cidade baiana foi à sua procura e deteve-o. O homem irá responder pelos crimes contra o património e contra a assistência familiar.

Na conta do Facebook muitos internautas se mostraram revoltados contra o pai “esse pai é um lixo” e continuaram mandando mensagens positivas ao menino doente. No programa televisivo 'Bom Dia Minas' que mostrou a chegada do pai de João Miguel, algemado e rodeado de polícias a Minas Gerais, os apresentadores informaram que a mãe vai continuar com a campanha de solidariedade pois precisa de ajuda para conseguir pagar o medicamento para o filho.